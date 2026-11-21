O Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAESP/MPRJ) denunciou 11 integrantes da facção criminosa Comando Vermelho pela morte do policial civil Rodrigo Velloso Cabral, ocorrida durante a Operação Contenção, realizada em outubro de 2025, nos complexos da Penha e do Alemão.

O juízo da 2ª Vara Criminal da Capital recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva dos 11 denunciados, entre eles os líderes da facção Edgar Alves de Andrade, o Doca; Carlos da Costa Neves, o Gardenal; e Pedro Paulo Guedes, conhecido como Pedro Bala, que teriam ordenado a morte dos policiais civis e militares que participaram da ação.

A denúncia destaca que oito integrantes do Comando Vermelho efetuaram diversos disparos de armas de fogo contra policiais que participaram da operação, a partir de uma estrutura de pedras semelhante a um bunker, localizada na região de mata conhecida como Vacaria. Um deles publicou em uma rede social conteúdo no qual assumiu a autoria de disparos contra um agente de segurança na região do pescoço, em circunstâncias compatíveis com a morte de Rodrigo.

Leia também:

São Gonçalo realizará novo leilão de veículos no dia 8 de dezembro

Praia das Pedrinhas é reinaugurada após obras de revitalização em São Gonçalo

Os outros sete denunciados que estavam na estrutura foram presos em flagrante por policiais militares dentro do bunker, de onde tinham visão estratégica da região, após intensa troca de tiros com os agentes de segurança pública. Com os acusados, foram apreendidos sete fuzis e uma pistola Glock, todos em condições de funcionamento e com sinais de uso recente. Ao término da operação, as forças de segurança haviam apreendido 93 fuzis, armamento de venda proibida.

Os 11 integrantes da facção criminosa foram denunciados por homicídio qualificado, cometido por motivo torpe, mediante emboscada e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, além da finalidade de assegurar a execução e a impunidade de outros crimes. A denúncia do GAESP/MPRJ também aponta que o homicídio foi cometido contra agente de segurança pública no exercício da função, com emprego de arma de fogo de uso restrito.

Os sete denunciados capturados em flagrante encontram-se presos, enquanto os três líderes da facção e o denunciado que fez as publicações na rede social encontram-se foragidos.