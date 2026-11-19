Nova escala passa a valer a partir do dia 16 de dezembro - Foto: Reprodução/ CanalGov

Nova escala passa a valer a partir do dia 16 de dezembro - Foto: Reprodução/ CanalGov

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou, na manhã desta quinta-feira (19), no Palácio do Planalto, o decreto que regulamenta a transição e a implementação do fim da escala 6x1. A medida estabelece as diretrizes para a adoção da jornada 5x2, com dois dias de descanso semanal, a partir de 16 de dezembro.

A cerimônia contou com a presença de autoridades do governo. Primeiro a discursar, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, destacou que a regulamentação define os caminhos para a implementação da mudança.

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“Depois que o presidente Lula assinar esse decreto, não tem mais volta. O Congresso já havia aprovado a Emenda Constitucional que acaba com a escala 6x1. Mas, a partir de hoje, com a regulamentação, estamos dando os caminhos de como ela entra em vigor. E tem dia e hora: a partir do dia 16 de dezembro, a trabalhadora e o trabalhador do Brasil vão ter dois dias de descanso semanal”, afirmou Boulos.

O vice-presidente Geraldo Alckmin também ressaltou os efeitos da mudança nas relações de trabalho e a segurança jurídica proporcionada pela regulamentação.

“É um ganho da sociedade a jornada 5x2. O decreto que o presidente assina hoje traz segurança jurídica nas relações de trabalho”, declarou.

Em seu discurso, Lula defendeu que o descanso é fundamental para melhorar a produtividade e a qualidade dos serviços prestados pelos trabalhadores.

“Todo mundo sabe que uma pessoa descansada produz muito mais do que uma pessoa cansada. A qualidade de serviço de uma pessoa descansada é melhor, em qualquer área”, afirmou.

O presidente também falou sobre sua meta de encerrar o mandato com avanços nas condições de vida da população, especialmente da classe trabalhadora.

“Eu quero terminar esse mandato com o Brasil em patamar de um país desenvolvido, com a classe trabalhadora vivendo melhor, ganhando melhor, estudando melhor, morando melhor. Nós temos a obrigação. Esse é o mandato da minha vida. Se no primeiro mandato eu dizia ‘eu não posso errar’, nesse eu não apenas não posso errar, eu só tenho que acertar. Essa é a dívida que eu tenho com o povo brasileiro”, concluiu.