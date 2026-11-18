Policiais civis da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (17), um empresário do ramo de engenharia elétrica que armazenava cerca de uma tonelada de cabos elétricos de uma concessionária de energia. O material foi encontrado em contêineres dentro de uma empresa no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio.

Os agentes chegaram ao endereço a partir de informações de inteligência sobre possível furto de energia elétrica. Durante a verificação, os funcionários permitiram a entrada da equipe, que identificou diversos contêineres no local. Em um deles, os policiais visualizaram rolos de cabos elétricos com a identificação de propriedade da concessionária de energia.

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A perícia foi acionada, e técnicos da concessionária também compareceram à empresa. Eles informaram que materiais desse tipo somente poderiam ser obtidos por meio de leilão. Questionado sobre a procedência dos cabos, o empresário não apresentou documentos que comprovassem a aquisição regular do material.

O homem atua há mais de 15 anos no setor de engenharia elétrica e presta serviços para eventos de grande porte, como festivais e apresentações musicais de repercussão nacional.

Diante dos fatos, o empresário foi autuado em flagrante por receptação qualificada e atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública.