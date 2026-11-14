Rio de Janeiro registra primeira morte por mpox no Brasil em 2026

No início de novembro, o Ministério da Saúde disponibilizou mais de duas mil doses da vacina contra a mpox para distribuição pela Secretaria Estadual de Saúde ao município do Rio de Janeiro - Foto: MS/Divulgação

No início de novembro, o Ministério da Saúde disponibilizou mais de duas mil doses da vacina contra a mpox para distribuição pela Secretaria Estadual de Saúde ao município do Rio de Janeiro - Foto: MS/Divulgação

O estado do Rio de Janeiro confirmou a primeira morte por mpox registrada no Brasil em 2026. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) nesta sexta-feira (13). O paciente estava internado no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, na capital fluminense, e apresentava uma condição de saúde preexistente que contribuiu para o agravamento do quadro.

Até o dia 13 de novembro, o estado contabilizava 382 casos confirmados da doença por exames laboratoriais. Desse total, 124 foram registrados entre 1º de janeiro e 12 de setembro. Outros 258 casos foram confirmados entre 13 de setembro e 13 de novembro.

A capital concentra 71,2% das infecções registradas em território fluminense. Ao todo, 55 pacientes precisaram de internação hospitalar neste ano.

Número de confirmações aumentou nos últimos meses

Os dados da Secretaria Estadual de Saúde apontam também um crescimento na proporção de diagnósticos positivos em relação às notificações recebidas pelas autoridades sanitárias.

Antes da semana epidemiológica 37, o índice de confirmações era de 23,6%. A partir desse período, passou para 49,5%.

Apesar do aumento, a SES-RJ informou que os números não indicam, neste momento, a existência de uma epidemia. A pasta, no entanto, mantém o monitoramento e reforça a necessidade de atenção aos sintomas e às medidas de prevenção.

Diante do crescimento dos registros, cerca de 500 médicos e enfermeiros de diferentes municípios fluminenses participaram, na quinta-feira (12), de uma capacitação promovida pela Secretaria Estadual de Saúde.

O treinamento, realizado de forma virtual, abordou o diagnóstico, o atendimento e o manejo clínico de pacientes com suspeita de mpox. A atividade foi conduzida pelo infectologista Rafael Galliez, do Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião.

No início de novembro, o Ministério da Saúde disponibilizou mais de duas mil doses da vacina contra a mpox para distribuição pela Secretaria Estadual de Saúde ao município do Rio de Janeiro. Até quinta-feira (12), aproximadamente 700 doses haviam sido aplicadas na capital.

A imunização é direcionada a grupos considerados prioritários, entre eles pessoas vivendo com HIV/Aids em situação de imunossupressão, profissionais de laboratório que manipulam Orthopoxvírus e pessoas que tiveram contato direto de médio ou alto risco com casos suspeitos ou confirmados.

O esquema prevê duas doses, com intervalo de 28 dias entre as aplicações. A SES-RJ aguarda o envio de novos imunizantes pelo Ministério da Saúde.

A mpox é uma doença viral transmitida principalmente pelo contato direto com lesões na pele ou mucosas de pessoas infectadas. Também pode haver transmissão pelo contato com secreções e objetos contaminados, como roupas, toalhas e roupas de cama.

Entre os sintomas estão febre, dor de cabeça, dores musculares, cansaço, aumento dos gânglios linfáticos e erupções ou lesões na pele. As feridas podem aparecer em diferentes partes do corpo, inclusive nas regiões genital, anal e oral.