UFF aprova criação de graduação em Língua e Literatura Chinesa; saiba mais

A partir de 2028, a Universidade Federal Fluminense (UFF) ofertará o curso Bacharelado em Letras – Língua e Literatura Chinesa na Universidade Federal Fluminense (UFF). A novidade representa um avanço na política de internacionalização da universidade e na ampliação de sua oferta de formação em línguas estrangeiras. A proposta foi aprovada nas instâncias superiores da instituição e tem previsão de receber sua primeira turma em 2028, após a realização de concurso público para contratação de docentes.

Para o reitor em exercício da UFF, professor Fabio Barboza Passos, a iniciativa amplia a capacidade da universidade de responder às transformações nas relações internacionais e às novas demandas da sociedade. “A criação do bacharelado em Chinês é um investimento estratégico na formação acadêmica e profissional, além de fortalecer os vínculos entre a UFF e a China, maior parceiro comercial do Brasil. Estamos ampliando as possibilidades de cooperação internacional e oferecendo aos futuros estudantes uma formação que conecta o conhecimento linguístico à compreensão de diferentes culturas e realidades”, destaca.

O curso será vinculado ao Instituto de Letras, especificamente ao Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, que já oferece formação em inglês, espanhol, francês, alemão e italiano. Diferentemente das iniciativas de ensino de idiomas de curta duração ou dos cursos de extensão, o novo bacharelado integrará a estrutura permanente da universidade, com currículo próprio e docentes do quadro efetivo.

A proposta prevê uma formação abrangente, com estudos de língua, literatura e cultura chinesas, seguindo a estrutura acadêmica dos demais cursos de Letras. A opção pelo bacharelado, em vez da licenciatura, permite uma formação voltada a diferentes possibilidades de atuação profissional, como empresas, escritórios, eventos, relações comerciais e representações diplomáticas.

Segundo a professora Lívia Maria de Freitas Reis Teixeira, do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas e superintendente de Relações Internacionais da UFF, a proposta nasceu da percepção sobre a importância crescente da China no cenário internacional e da necessidade de ampliar a formação de profissionais com conhecimento sobre o país.

“A China é hoje o maior parceiro comercial do Brasil, e nossa relação com o país vem se intensificando. Este é um momento estratégico para o estudante brasileiro ter a oportunidade de aprender não apenas a língua, mas também a cultura e a literatura chinesas. A formação em Letras proporciona uma compreensão mais ampla da sociedade, da economia e do contexto daquele país. É uma área em que haverá demanda crescente por profissionais qualificados”, avalia.

Cooperação internacional e oportunidades de intercâmbio

A implantação do bacharelado também será apoiada por um novo acordo de cooperação tripartite entre a UFF, a Hebei Normal University, da China, e a Fundação Chinesa de Educação Internacional (CLEC), responsável pelo apoio à difusão da língua chinesa no exterior. A parceria prevê possibilidades de colaboração acadêmica, incluindo a participação de professores chineses visitantes e oportunidades de mobilidade para estudantes interessados em aperfeiçoar seus conhecimentos na China. A iniciativa amplia uma relação de cooperação que já vinha sendo desenvolvida pela UFF por meio do Instituto Confúcio.

A proposta do bacharelado começou a ganhar forma durante uma missão institucional à China, realizada em 2025, da qual participaram a professora Lívia Reis e o então reitor Antonio Claudio Lucas da Nóbrega. A partir das conversas sobre a criação do curso, a ideia foi apresentada ao Instituto de Letras, que aderiu à iniciativa. O projeto pedagógico, a grade curricular e as disciplinas foram elaborados ao longo de 2026, com o apoio da coordenadora dos bacharelados, professora Vanessa Massoni da Rocha, e passaram pelas instâncias de aprovação da universidade.

Um dos passos fundamentais para viabilizar a proposta foi a obtenção de vagas para concurso público de docentes, articuladas pela gestão da UFF junto ao governo federal. A universidade já ingressou na janela de solicitação de concursos, e a expectativa é que a seleção ocorra até meados de 2027, permitindo a preparação da oferta acadêmica para o ingresso da primeira turma em 2028.

Com a implantação do bacharelado, a UFF deverá se tornar a primeira universidade federal do país a oferecer formação superior específica em língua chinesa e a segunda universidade do país, depois da Universidade de São Paulo (USP), a contar com um curso dessa natureza.

Instituto Confúcio: oito anos de aproximação entre Brasil e China

A criação do bacharelado dá continuidade a uma trajetória de cooperação acadêmica e cultural construída pela UFF com instituições chinesas. Em 2018, a universidade iniciou as atividades do Confucius Classroom, programa dedicado ao ensino da língua e à divulgação da cultura chinesa. Em reconhecimento à consolidação e à abrangência das ações, a iniciativa alcançou posteriormente o status oficial de Instituto Confúcio.

Atualmente, o Instituto oferece cursos de língua chinesa em diferentes níveis, atividades culturais, palestras, oficinas e oportunidades de bolsas e mobilidade acadêmica. A estrutura também possibilita a aplicação do exame internacional de proficiência HSK.

A experiência acumulada pelo Instituto Confúcio contribuiu para fortalecer as relações institucionais com a China e criar condições para uma iniciativa de caráter permanente na graduação. Com o novo bacharelado, a universidade amplia sua atuação: além de promover o ensino da língua e da cultura chinesas por meio da extensão e da cooperação internacional, passa a formar profissionais com graduação específica na área.