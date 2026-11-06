Douglas Ruas defende que novo modelo de concessão do gás amplie o atendimento aos distritos industriais do interior

Durante o encontro Ruas defendeu a realização de um novo modelo de concessão do serviço de distribuição de gás canalizado - Foto: Divulgação

Durante o encontro Ruas defendeu a realização de um novo modelo de concessão do serviço de distribuição de gás canalizado - Foto: Divulgação

O governador eleito Douglas Ruas participou, nesta quinta-feira (5), da 12ª edição do Brazil GRI Infra & Energy, em São Paulo. Ao lado da governadora reeleita de Pernambuco, Raquel Lyra, no painel de governadores eleitos, Ruas apresentou suas propostas para a infraestrutura do estado do Rio de Janeiro.

Durante o encontro, que reúne lideranças públicas e privadas dos setores de infraestrutura e energia, Ruas defendeu a realização de um novo modelo de concessão do serviço de distribuição de gás canalizado no estado do Rio de Janeiro.

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Os contratos atuais vencem em julho de 2027. Segundo o governador eleito, o novo modelo deve ser mais contemporâneo e prever investimentos para ampliar o atendimento, especialmente nos distritos industriais do interior fluminense.

"Precisamos de uma nova concessão do gás, que reflita a nossa realidade. O gás canalizado precisa chegar aos distritos industriais do interior", afirmou Ruas.

Prevenção a alagamentos com soluções ecológicas, como os parques alagáveis

Douglas Ruas também abordou a importância de investir em soluções baseadas na natureza para reduzir os riscos e os impactos dos alagamentos no estado. O governador eleito ressaltou que a prevenção precisa ir além das obras tradicionais de drenagem.

"Historicamente, as obras de drenagem tinham como objetivo acelerar a vazão da água. Mas, na região da Baía de Guanabara, por exemplo, quando temos uma maré alta, a água encontra dificuldade para escoar para a baía, e isso contribui para alagamentos em bairros e municípios do entorno. Por isso, é importante pensarmos em soluções baseadas na natureza e buscarmos alternativas diferentes das estratégias que foram adotadas ao longo dos últimos anos", disse Ruas.

Em seu plano de governo, Ruas incluiu propostas como a implantação de parques alagáveis e outras soluções baseadas na natureza, especialmente em áreas de maior risco socioambiental. A iniciativa prevê sistemas capazes de reter a água da chuva, recuperar várzeas e manguezais e reduzir pontos recorrentes de alagamento.

Equilíbrio fiscal também foi abordado no evento

Ruas também abordou sua atuação na Assembleia Legislativa do Rio e disse que o equilíbrio fiscal é uma das prioridades para o Rio de Janeiro. O governador eleito afirmou acreditar que, em 2027, o estado terá suas contas mais ajustadas.

"Na Alerj, aprovamos a legislação da transação tributária, uma área em que o estado do Rio de Janeiro estava muito atrás de outras unidades da federação. Aprovamos também a legislação que visa combater o devedor contumaz. Além disso, para controlar o crescimento das despesas, há um projeto de minha autoria que cria um teto de gastos. Não podemos mais conviver com um orçamento deficitário", concluiu.