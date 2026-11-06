Polícia Civil prende criminoso por tentativa de roubo a mão armada contra militar da Marinha em São Gonçalo

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam, nesta quinta-feira (05), um criminoso que tentou assaltar um militar da marinha. Ele foi capturado em uma unidade de saúde de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com relato da vítima, ela foi abordada por dois homens que estavam em uma motocicleta, no momento em que trafegava pela Rua Benjamin Constant, no bairro Neves, em São Gonçalo. Na ocasião, quando a vítima reduziu a velocidade do veículo, a dupla anunciou o assalto e o garupa teria sacado uma arma de fogo e apontado para o militar, que reagiu e efetuou seis disparos contra os bandidos. Os criminosos foram alvejados e um deles, de 24 anos, morreu no local, enquanto o outro fugiu.

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Ao tomarem ciência dos fatos, agentes iniciaram diligências e após buscas e trabalhos de monitoramento, localizaram o segundo criminoso em um hospital da região. Ele foi preso em flagrante. Posteriormente, durante diligências, agentes constataram que a arma utilizada pelos assaltantes era um simulacro.