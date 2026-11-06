Ex-chefe do tráfico é recapturado após não retornar de saída temporária

Na tarde de quarta-feira (04), por volta das 12h50min, policiais penais da RECAP, ligada à Secretaria de Estado de Polícia Penal do Rio de Janeiro (SEPPEN/RJ), realizaram uma ação coordenada pela Direção da Divisão. Com base na coleta e análise de informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), eles recapturaram na Rua Treze, no bairro Guriri, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, o criminoso Brendon Kemps Guedes de Almeida, de 33 anos, integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV), e conhecido pelos apelidos "Russinho ou Playboy" e estava na condição de Evadido do Sistema Penitenciário. Ele era o ex-encarregado da distribuição de drogas, atuando como um gerente geral do CV em Cem Braças, que se localiza em Armação de Búzios.

De acordo com a análise dos registros prisionais e judiciais, "Brendon" entrou no sistema prisional do estado do Rio de Janeiro em 31 de maio de 2012, após ser condenado por Roubo, e foi liberado para o regime de Prisão Albergue Domiciliar (PAD) em dezembro de 2013. Ele foi preso novamente em janeiro de 2014, recebeu liberdade condicional em julho de 2017, e voltou a ser detido em novembro de 2021. Naquela ocasião, agentes da Polícia Militar receberam informações sobre duas pessoas em um carro Fiat Pálio branco que estariam distribuindo drogas em uma determinada rua do bairro Cem Braças, na cidade de Armação de Búzios. No interior do veículo, foram encontradas 3,45 gramas de substância conhecida como "maconha", divididas em dois pequenos tabletes, envolvidas em sacos plásticos; além disso, também foi achada em uma sacola jogada para fora do carro pela sua companheira, 41,60 gramas de Cloridrato de Cocaína, distribuídas em 32 tubos plásticos pequenos.

Desde então, "Brendon" ficou preso, progredindo em abril de 2025 do regime fechado para o semiaberto. Em agosto de 2025, ele recebeu o benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL), saindo este ano durante o feriado do Dia das Crianças, com a obrigação de retornar à unidade prisional até 15 de outubro. No entanto, ele falhou em voltar dentro do prazo definido pela Justiça. Em virtude do não cumprimento da ordem judicial, foi emitido um mandado de recaptura pela Vara de Execuções Penais da Capital (VEP/TJRJ), relacionado ao processo nº 0292689-42.2021.8.19.0001.26.0004-12. Além disso, tendo ciência da fuga do apenado, o benefício de VPL que lhe foi concedido foi suspenso, e ele estava cumprindo pena por Tráfico de Drogas, com a condenação de 11 anos e 8 meses de reclusão em regime inicialmente fechado.

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É importante mencionar que “Brendon” possui seis registros criminais, que incluem, entre outros, as seguintes infrações: tráfico de entorpecentes, conforme o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006; roubo qualificado, segundo o artigo 157, § 2º, do Código Penal; agressão física no contexto de violência familiar, conforme o artigo 129, §§ 9º e 11, do Código Penal; e violência doméstica contra a mulher, conforme a Lei nº 11.340/2006.

Depois de recaptura, o preso foi levado à 126ª Delegacia de Polícia (Cabo Frio/RJ) para que a ocorrência fosse apresentada, o mandado judicial cumprido e as outras medidas legais relevantes fossem tomadas. Na delegacia, foi gerado o Registro de Ocorrência, que formalizou a ação policial e as medidas resultantes da recaptura. Após a finalização dos procedimentos normais, o recapturado será levado de volta ao sistema prisional da SEPPEN/RJ, onde ficará à disposição do Judiciário.

O Disque Denúncia, em colaboração com a RECAP/SEPPENRJ, solicita a ajuda da população para auxiliar as forças de segurança na localização de fugitivos da Justiça. Para isso, ligue para o Disque Denúncia do Rio de Janeiro pelo telefone 2253-1177. O atendimento está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, e garante total anonimato para o destinatário da ligação. Também é viável enviar informações:

pelo aplicativo do Disque Denúncia RJ ou pelo WhatsApp Anonimizado/DD: (021) 2253-1177, que tem uma técnica que oculta que altera dados que podem revelar a identidade do denunciante. Ou ainda pelo 0300-253-1177.