Suspeito de tráfico de drogas é preso na comunidade Nova Brasília após troca de tiros; Vídeo!
O caso foi registrado na 78º DP (Fonseca)
Um homem foi preso durante ação da Polícia Militar na comunidade de Nova Brasília, na região conhecida como Gelo, em Niterói, na manhã desta terça-feira (3). A prisão foi realizada após policiais do 12º BPM (Niterói) receberem denúncias de tráfico na região.
Segundo a PM, o patrulhamento foi intensificado após os policiais receberem informações sobre criminosos que atuam no local. Durante a ação, os militares flagraram suspeitos traficando entorpecentes. Houve intenso confronto.
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Após o confronto, os agentes prenderam um homem. Com ele, foram encontradas uma pistola e um rádio transmissor. Durante as buscas, os policiais localizaram um ponto de venda de drogas. No local, havia outros suspeitos, mas eles conseguiram fugir e deixaram para trás outros dois rádios transmissores.
O caso foi registrado na 78º DP (Fonseca).