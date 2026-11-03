Suspeito de tráfico de drogas é preso na comunidade Nova Brasília após troca de tiros; Vídeo!

Um homem foi preso durante ação da Polícia Militar na comunidade de Nova Brasília, na região conhecida como Gelo, em Niterói, na manhã desta terça-feira (3). A prisão foi realizada após policiais do 12º BPM (Niterói) receberem denúncias de tráfico na região.

Segundo a PM, o patrulhamento foi intensificado após os policiais receberem informações sobre criminosos que atuam no local. Durante a ação, os militares flagraram suspeitos traficando entorpecentes. Houve intenso confronto.

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Após o confronto, os agentes prenderam um homem. Com ele, foram encontradas uma pistola e um rádio transmissor. Durante as buscas, os policiais localizaram um ponto de venda de drogas. No local, havia outros suspeitos, mas eles conseguiram fugir e deixaram para trás outros dois rádios transmissores.





Material apreendido durante a ação Divulgação

Autor: Divulgação

O caso foi registrado na 78º DP (Fonseca).