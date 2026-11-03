Polícia Civil reúne especialistas de 17 países e estados para debater proteção de crianças na internet

A programação também discute os desafios da prevenção e a responsabilidade das plataformas digitais na proteção desse público - Foto: Divulgação

A programação também discute os desafios da prevenção e a responsabilidade das plataformas digitais na proteção desse público - Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) realiza, nos dias 4 e 5 de novembro, a quinta edição do workshop Conexões Seguras. Com o tema "Proteção da Infância na Era Digital", o encontro reúne mais de 40 especialistas em 10 painéis e conta com 800 inscritos – participantes de 11 estados do Brasil, além de outros seis países. A iniciativa promove a integração entre profissionais e instituições que atuam na proteção de crianças e adolescentes diante dos desafios do ambiente digital.

O evento se consolidou como um espaço estratégico de integração entre o setor público e a iniciativa privada. A programação reúne representantes das áreas de segurança pública, Justiça, educação, tecnologia, pesquisa acadêmica e proteção da infância, além de integrantes de plataformas digitais e organizações da sociedade civil.

Durante o primeiro dia, com o eixo “Compreender, Reconhecer e Prevenir”, os debates abordam a influência das redes sociais, dos jogos digitais, dos algoritmos e da inteligência artificial na formação de referências e no sentimento de pertencimento de crianças e adolescentes. A programação também discute os desafios da prevenção e a responsabilidade das plataformas digitais na proteção desse público.

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No segundo dia, o foco será o acolhimento e a proteção das vítimas, a investigação digital, a produção de evidências, a responsabilização e a cooperação entre instituições. A proposta é fortalecer a articulação entre os diferentes setores envolvidos, incentivando a construção de fluxos de trabalho, protocolos e compromissos que contribuam para o enfrentamento de situações de violência contra crianças e adolescentes no ambiente virtual.

O encontro busca transformar o compartilhamento de conhecimento em cooperação efetiva. A iniciativa parte do entendimento de que a proteção da infância no ambiente digital exige atuação integrada, troca de experiências e articulação entre instituições públicas, empresas de tecnologia e sociedade civil.

Serviço

Evento: Conexões Seguras – 5ª edição | Proteção da Infância na Era Digital

Data: 4 e 5 de novembro de 2026

Horário: 9h30

Local: Cidade da Polícia - Avenida Dom Hélder Câmara, 2.066