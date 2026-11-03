Condenada a 20 anos por latrocínio, mulher é recapturada

Os agentes penitenciários da Divisão de Buscas e Recapturas (RECAP) da Secretaria de Estado de Polícia Penal (SEPPEN RJ), por meio da coleta e análise de informações, realizaram uma avaliação prévia de riscos e, com dados fornecidos pela Central Disque Denúncia (2253-1177), recapturaram na manhã do último sábado (31), na Rua Setúbal, no bairro Parque Veneza em Belford Roxo, a criminosa Samara Maria Fernandes Gomes, de 44 anos, que estava condenada a 20 anos de prisão.

Desde 17 de maio de 2025, "Samara" estava foragida do Sistema Prisional SEPPEN-OS, após ter recebido em abril de 2025, da Justiça, a autorização para saída temporária, no formato de Visita Periódica ao Lar (VPL), em virtude do Dia das Mães, e não retornou à unidade prisional no tempo determinado pela Lei de Execução Penal.

“Samara” foi admitida no Sistema Prisional Fluminense em agosto de 2017, em decorrência do crime de Latrocínio (art. 157, P. 3° do Código Penal - Roubo que resulta em morte), quando, em 28 de dezembro de 2016, entre 11h e 15h, dentro de uma oficina na Rua E, no loteamento Campo Grande em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, "Samara" e um cúmplice cometeram um roubo violento, levando um veículo GM/Monza branco e um celular da vítima J.C.M, conhecido como “Russo”, sendo que a criminosa, com intenção de matar, segundo os autos, desferiu golpes contundentes contra o crânio da vítima, que resultaram em sua morte devido a fraturas cranianas e hemorragias nas meninges, conforme o Laudo de Exame de Corpo Delito de Necropsia.

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É importante ressaltar que a pena total imposta foi de 20 anos de reclusão em regime fechado, e em decorrência de sua fuga, foi emitido um mandado de prisão para sua recaptura, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP). Ela já havia cumprido 8 anos, 6 meses e 14 dias da pena, restando ainda 11 anos, 3 meses e 12 dias a serem cumpridos em regime fechado, com as saídas provisórias da apenada suspensas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à recapturada e ela foi levada à 54ª DP (Belford Roxo) para formalização da ocorrência e adoção das providências adequadas, onde foi feito o Registro de Ocorrência e, em seguida, foi levada a uma unidade prisional da SEPPEN RJ, onde permanece à disposição da Justiça.

Além disso, informamos que, no retorno em 17 de maio de 2025, no qual "Samara" estava incluída, ainda há 90 detentos que faltam retornar às suas unidades prisionais, sendo procurados pelos agentes da Divisão de Buscas e Recapturas da RECAP/SEPPEN RJ.

O Disque Denúncia em parceria de trabalho com a RECAP/SEPPEN RJ, pede a colaboração da população para ajudar as forças de segurança a informar à localização de foragidos da Justiça . Para isso, use o Disque Denúncia do Rio de Janeiro pelo telefone 2253-1177. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Ele garante sigilo total sobre a identidade de quem liga.

Também é possível enviar informações pelo aplicativo do Disque Denúncia RJ ou pelo WhatsApp Anonimizado /DD: (021) 2253-1177 ou pelo 0300-253-1177.