Criminosos utilizam ônibus como barricadas em Irajá
Represália acontece após PM ocupar a Serrinha em operação
Nesta sexta-feira (30), 13 ônibus foram sequestrados e usados como barricadas em Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Um carro de passeio e um outro da Light também foram usados para bloquear a pista. A ação é uma represália de criminosos à uma ação da PM na Serrinha, em Madureira.
Segundo o Rio Ônibus, seis veículos municipais tiveram as chaves roubadas. Outros sete coletivos era intermunicipais, seis da Flores e um da Vera Cruz. De acordo com o COR-Rio, havia interdições intermitentes no sentido Viaduto Negrão de Lima, no trecho da estação do BRT Mercadão de Madureira e próximo ao Mercadão por volta de 14h15. Equipes da PM estavam no local.
Segundo o Rio Ônibus, os ônibus municipais foram usados como barricadas nos bairros de Irajá e Cavalcanti. Às 14h49, todos os seis coletivos já haviam sido liberados. Além destes, 17 linhas de coletivos que passam por essas vias sofreram impactos por volta de 12h30. Veja quais:
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• 712 Irajá x Cascadura
• 774 Madureira x Jardim América
• SV774 Madureira x Jardim América
• 775 Madureira x Jardim América
• 918 Bangu x Bonsucesso
• 926 Senador Camará x Penha
• 908 Term. Deodoro x Bonsucesso
• 355 Madureira x Praça Tiradentes
• 685 Term. Margaridas x Méier
• 721 Vila Cruzeiro x Cascadura
• 928 Marechal Hermes x Bonsucesso
• 940 Madureira x Ramos
• 975 Madureira x Fundão
• 296 Irajá x Castelo
• 778 Pavuna x Cascadura
• 298 Acari x Castelo
• 737 Santíssimo x Cascadura
Um dos ônibus foi atravessado na Avenida Monsenhor Félix, perto da estação de metrô, e o outro na Avenida Martin Luther King Jr. Mais um, da empresa Flores, foi usado para fechar a pista em Colégio. Já a empresa Vera Cruz informou que um ônibus que fazia a linha 428L (Nova Aurora x Bonsucesso) também foi usado como barricada em Irajá. A empresa afirmou que apura as circunstâncias do caso e atua em conjunto com as autoridades.
Um deles continuava travado às 15h15, enquanto outros cinco haviam sido liberados. Até a última atualização, não havia informações sobre feridos. A Mobi-Rio informou que, às 15h20, as linhas 42 (Madureira x Galeão) e 46 (Alvorada x Penha) estavam com os intervalos irregulares.
Em nota, a Light disse que os profissionais abordados pelos criminosos passam bem. O veículo da empresa teve a chave levada.