Criminosos utilizam ônibus como barricadas em Irajá

Nesta sexta-feira (30), 13 ônibus foram sequestrados e usados como barricadas em Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Um carro de passeio e um outro da Light também foram usados para bloquear a pista. A ação é uma represália de criminosos à uma ação da PM na Serrinha, em Madureira.

Segundo o Rio Ônibus, seis veículos municipais tiveram as chaves roubadas. Outros sete coletivos era intermunicipais, seis da Flores e um da Vera Cruz. De acordo com o COR-Rio, havia interdições intermitentes no sentido Viaduto Negrão de Lima, no trecho da estação do BRT Mercadão de Madureira e próximo ao Mercadão por volta de 14h15. Equipes da PM estavam no local.

Segundo o Rio Ônibus, os ônibus municipais foram usados como barricadas nos bairros de Irajá e Cavalcanti. Às 14h49, todos os seis coletivos já haviam sido liberados. Além destes, 17 linhas de coletivos que passam por essas vias sofreram impactos por volta de 12h30. Veja quais:

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• 712 Irajá x Cascadura

• 774 Madureira x Jardim América

• SV774 Madureira x Jardim América

• 775 Madureira x Jardim América

• 918 Bangu x Bonsucesso

• 926 Senador Camará x Penha

• 908 Term. Deodoro x Bonsucesso

• 355 Madureira x Praça Tiradentes

• 685 Term. Margaridas x Méier

• 721 Vila Cruzeiro x Cascadura

• 928 Marechal Hermes x Bonsucesso

• 940 Madureira x Ramos

• 975 Madureira x Fundão

• 296 Irajá x Castelo

• 778 Pavuna x Cascadura

• 298 Acari x Castelo

• 737 Santíssimo x Cascadura

Um dos ônibus foi atravessado na Avenida Monsenhor Félix, perto da estação de metrô, e o outro na Avenida Martin Luther King Jr. Mais um, da empresa Flores, foi usado para fechar a pista em Colégio. Já a empresa Vera Cruz informou que um ônibus que fazia a linha 428L (Nova Aurora x Bonsucesso) também foi usado como barricada em Irajá. A empresa afirmou que apura as circunstâncias do caso e atua em conjunto com as autoridades.

Um deles continuava travado às 15h15, enquanto outros cinco haviam sido liberados. Até a última atualização, não havia informações sobre feridos. A Mobi-Rio informou que, às 15h20, as linhas 42 (Madureira x Galeão) e 46 (Alvorada x Penha) estavam com os intervalos irregulares.

Em nota, a Light disse que os profissionais abordados pelos criminosos passam bem. O veículo da empresa teve a chave levada.