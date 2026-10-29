Homem é preso sob acusação de tráfico de drogas em Maricá

Um homem de 21 anos foi preso sob acusação de tráfico de drogas nesta quinta-feira (29), na comunidade da Linha, em São José do Imbassaí, Maricá. Policiais da 6ª Companhia, subordinada ao 12º BPM (Niterói), apreenderam no local 30 trouxinhas de maconha, 21 cápsulas de cocaína, 12 pedras de crack, um rádio transmissor, uma balança de precisão e um celular.

Segundo a PM, o suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação da equipe, pulando lajes e percorrendo becos, mas acabou capturado após um cerco tático. O material foi encontrado em uma sacola escondida sob um vaso de flores. A ocorrência foi registrada na 82ª DP (Maricá).

Leia também:

Fuga e carta golpista ampliam isolamento de Flávio Bolsonaro

Polícia Civil deflagra operação contra esquema de sonegação fiscal com débitos superiores a R$ 100 milhões