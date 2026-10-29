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Após madrugada de tiroteio, homem morre em confronto com a PM em comunidade de Niterói

Ele estava armado e morreu no Morro do Santo Cristo, na tarde dessa quinta-feira (29), durante operação de policiais do 12ºBPM (Niterói), que foram ao local checar retomada de conflito entre facções rivais, com entrada de milicianos

relogio min de leitura | Redação
Na abordagem, os agentes apreenderam uma pistola Glock G17, com carregador alongado contendo 32 munições, além de 133 trouxinhas de maconha, 56 cápsulas de cocaína e 198 pedras de crack
Na abordagem, os agentes apreenderam uma pistola Glock G17, com carregador alongado contendo 32 munições, além de 133 trouxinhas de maconha, 56 cápsulas de cocaína e 198 pedras de crack -

Um homem morreu, durante operação  realizada por policiais do 12ºBPM (Niterói), no fim da tarde dessa quinta-feira (29), no Morro do Santo Cristo, no Fonseca, em Niterói, para averiguar informações sobre a retomada da disputa entre facções rivais naquela região. Circula no local, a informação de que milicianos teriam entrado na disputa entre o Terceiro Comando Puro (TCP) e o Comando Vermelho (CV) pelo controle daquela comunidade. Os confrontos entre os grupos rivais estariam acontecendo sempre durante a noite e ainda não se sabe se os milicianos apoiam alguma das facções ou se adota uma ação independente. 

O homem que morreu durante o confronto com a PM na tarde dessa quinta-feira ainda não foi identificado.  Segundo informações preliminares da Polícia Militar, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foi deslocada para a comunidade do Santo Cristo após disparos registrados durante a madrugada no Complexo do Fonseca, detectados pelo sistema ShotSpotter - utilizado para identificar tiros.

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Durante a ação, os policiais se depararam com um indivíduo armado. De acordo com o relato dos policiais, ele teria resistido à ordem de prisão e acabou sendo alvejado. Na abordagem, os agentes apreenderam uma pistola Glock G17, com carregador alongado contendo 32 munições, além de 133 trouxinhas de maconha, 56 cápsulas de cocaína e 198 pedras de crack.

O Corpo de Bombeiros e a Delegacia de Homicídios Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram acionados para as providências cabíveis e a remoção do corpo. 

Tags:

Conflito de Facções Morro do Santo Cristo Niterói

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