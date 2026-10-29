Após madrugada de tiroteio, homem morre em confronto com a PM em comunidade de Niterói
Ele estava armado e morreu no Morro do Santo Cristo, na tarde dessa quinta-feira (29), durante operação de policiais do 12ºBPM (Niterói), que foram ao local checar retomada de conflito entre facções rivais, com entrada de milicianos
Um homem morreu, durante operação realizada por policiais do 12ºBPM (Niterói), no fim da tarde dessa quinta-feira (29), no Morro do Santo Cristo, no Fonseca, em Niterói, para averiguar informações sobre a retomada da disputa entre facções rivais naquela região. Circula no local, a informação de que milicianos teriam entrado na disputa entre o Terceiro Comando Puro (TCP) e o Comando Vermelho (CV) pelo controle daquela comunidade. Os confrontos entre os grupos rivais estariam acontecendo sempre durante a noite e ainda não se sabe se os milicianos apoiam alguma das facções ou se adota uma ação independente.
O homem que morreu durante o confronto com a PM na tarde dessa quinta-feira ainda não foi identificado. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foi deslocada para a comunidade do Santo Cristo após disparos registrados durante a madrugada no Complexo do Fonseca, detectados pelo sistema ShotSpotter - utilizado para identificar tiros.
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Durante a ação, os policiais se depararam com um indivíduo armado. De acordo com o relato dos policiais, ele teria resistido à ordem de prisão e acabou sendo alvejado. Na abordagem, os agentes apreenderam uma pistola Glock G17, com carregador alongado contendo 32 munições, além de 133 trouxinhas de maconha, 56 cápsulas de cocaína e 198 pedras de crack.
O Corpo de Bombeiros e a Delegacia de Homicídios Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram acionados para as providências cabíveis e a remoção do corpo.