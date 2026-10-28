Operação contra barricadas termina com homem baleado em São Gonçalo

Uma operação da Polícia Militar em São Gonçalo, no Porto do Rosa, terminou em troca de tiros e deixou um homem baleado - Foto: Reprodução - Internet

Uma operação da Polícia Militar em São Gonçalo, no Porto do Rosa, terminou em troca de tiros e deixou um homem baleado - Foto: Reprodução - Internet

Uma operação do 1ºBPM (Venda da Cruz), no Porto do Rosa, terminou em troca de tiros e deixou um homem baleado. A ação tinha como objetivo retirar as barricadas.

Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam a retirada das barricadas na região quando foram surpreendidos por disparos efetuados por um grupo de homens armados. Os PMs reagiram, dando início a uma troca de tiros, durante a troca de tiros um homem foi baleado. A equipe policial levou o suspeito para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT, no Colubandê, em São Gonçalo.

Junto com o suspeito foram apreendidos sacos plásticos com cápsulas de cocaína, pedras de crack e trouxinhas de maconha, além de um radiotransmissor e uma balança de precisão, segundo os policiais.

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Os materiais foram evacuados à 72ª Delegacia de Polícia (Mutuá), onde a ocorrência foi registrada. A retirada das barricadas é uma das estratégias adotadas para garantir segurança e a circulação de veículos e moradores nas áreas onde os obstáculos impedem o acesso.

* Em apuração