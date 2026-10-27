Operação Desmonte interdita três ferros-velhos irregulares em Araruama

A equipe do Detran RJ chegou ao local, às margens da Rodovia Amaral Peixoto, após denúncias e monitoramento das atividades dos comércios da região - Foto: Divulgação

A equipe do Detran RJ chegou ao local, às margens da Rodovia Amaral Peixoto, após denúncias e monitoramento das atividades dos comércios da região - Foto: Divulgação

Três ferros-velhos irregulares foram interditados em Araruama, Região dos Lagos, nesta terça-feira (27/10). A ação ocorreu durante a Operação Desmonte, força-tarefa do Governo do Estado, coordenada pelo Detran RJ, que fiscaliza o comércio de peças automotivas usadas. Em um dos estabelecimentos, foi encontrado um motor de um Volkswagen Gol, furtado em 2017, em Brás de Pina, Zona Norte da capital. O proprietário foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos sob suspeita de receptação.

A equipe do Detran RJ chegou ao local, às margens da Rodovia Amaral Peixoto, após denúncias e monitoramento das atividades dos comércios da região. Nenhum dos estabelecimentos que foram alvo da ação possuía licença junto ao departamento para funcionar e as peças comercializadas não eram cadastradas e etiquetadas conforme exige a lei. Agentes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) também detectaram potencial risco ambiental em ambos os comércios, uma vez que carcaças e peças automotivas estavam expostas em solo batido com derramamento de óleo motor.

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O presidente do Detran RJ, Carlos Eduardo Sarmento, ressaltou a importância da fiscalização desse tipo de comércio para dar garantias ao consumidor que adquire material automotivo usado.

Em um dos estabelecimentos, foi encontrado um motor de um Volkswagen Gol, furtado em 2017, em Brás de Pina, Zona Norte da capital | Foto: Divulgação

"A fiscalização da Operação Desmonte é fundamental para combater o comércio irregular de peças automotivas e proteger o consumidor. Nosso trabalho também orienta os proprietários sobre a importância do credenciamento junto ao Detran RJ e do cumprimento das exigências legais para o funcionamento dos estabelecimentos", declarou.

Denúncias sobre ferros-velhos irregulares e comercialização de peças devem ser feitas no site do Ouve RJ.