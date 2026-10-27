Operação Desmonte interdita três ferros-velhos irregulares em Araruama
Um motor furtado foi encontrado por agentes do Detran RJ e o proprietário conduzido à delegacia
Três ferros-velhos irregulares foram interditados em Araruama, Região dos Lagos, nesta terça-feira (27/10). A ação ocorreu durante a Operação Desmonte, força-tarefa do Governo do Estado, coordenada pelo Detran RJ, que fiscaliza o comércio de peças automotivas usadas. Em um dos estabelecimentos, foi encontrado um motor de um Volkswagen Gol, furtado em 2017, em Brás de Pina, Zona Norte da capital. O proprietário foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos sob suspeita de receptação.
A equipe do Detran RJ chegou ao local, às margens da Rodovia Amaral Peixoto, após denúncias e monitoramento das atividades dos comércios da região. Nenhum dos estabelecimentos que foram alvo da ação possuía licença junto ao departamento para funcionar e as peças comercializadas não eram cadastradas e etiquetadas conforme exige a lei. Agentes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) também detectaram potencial risco ambiental em ambos os comércios, uma vez que carcaças e peças automotivas estavam expostas em solo batido com derramamento de óleo motor.
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O presidente do Detran RJ, Carlos Eduardo Sarmento, ressaltou a importância da fiscalização desse tipo de comércio para dar garantias ao consumidor que adquire material automotivo usado.
"A fiscalização da Operação Desmonte é fundamental para combater o comércio irregular de peças automotivas e proteger o consumidor. Nosso trabalho também orienta os proprietários sobre a importância do credenciamento junto ao Detran RJ e do cumprimento das exigências legais para o funcionamento dos estabelecimentos", declarou.
Denúncias sobre ferros-velhos irregulares e comercialização de peças devem ser feitas no site do Ouve RJ.