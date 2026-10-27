Operação termina com prisões e apreensões de drogas na comunidade do Cebolô, no Arsenal, em SG

Os policiais responsáveis pela ocorrência encaminharam o caso para a 75ªDP (Rio do Ouro) - Foto: Divulgação

Os policiais responsáveis pela ocorrência encaminharam o caso para a 75ªDP (Rio do Ouro) - Foto: Divulgação

Uma operação montada por policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) resultou na prisão de dois acusados de tráfico de drogas e na apreensão de uma pistola de calibre 9 milímetros e material entorpecente, nesta terça-feira (27), na comunidade do Cebolô, no bairro Arsenal, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com as informações da Polícia Militar, a equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizava patrulhamento pela região, quando identificou indivíduos em um ponto de venda de drogas, na localidade conhecida como Escadão, também chamada de Boca da Bolívia.

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Durante a abordagem, os agentes encontraram uma mochila e um saco de lixo com grande quantidade de material entorpecente. Uma pistola calibre 9 milímetros também foi apreendida em posse de um dos envolvidos.

Ainda segundo o relato policial, dois suspeitos tentaram fugir ao perceber a chegada da equipe, mas foram cercados e capturados no interior de uma empresa no local. O caso foi registrado na 75ªDP (Rio do Ouro).

