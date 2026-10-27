PM prende 3 e apreende pistola, drogas e rádios transmissores durante ação em Niterói

Equipes do 12ºBPM (Niterói) prenderam três acusados de tráfico de drogas e apreenderam uma pistola, munições, drogas e rádios transmissores, durante operação realizada na Travessa Herdy, entre os bairros de Santa Rosa e Cubango, em Niterói, na tarde dessa terça-feira (27). O homem preso que portava a pistola acabou ferido, ao trocar tiros com os policiais e encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, pela equipe do Corpo de Bombeiros acionada pela PM, após o confronto.

De acordo com as informações da corporação, os militares foram ao local após receberem denúncias sobre a prática de tráfico de drogas na região. A incursão teve como objetivo verificar duas denúncias.

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Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram um grupo de jovens vendendo drogas. Um deles teria apontado uma arma em direção à equipe, dando início a um confronto. A pistola que estava com ele era de calibre 9 milímetros. Outros dois suspeitos foram detidos e com eles, encontrados dois rádios transmissores e material entorpecente.

Ao todo, a operação resultou na apreensão de uma pistola, 15 munições de calibre 9 milímetros, 305 pinos de cocaína, 104 pedras de crack, 25 trouxinhas de maconha, quatro rádios transmissores e três aparelhos celulares. A ocorrência foi encaminhada à 77ª (Icaraí).