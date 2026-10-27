Acusados de tráfico são presos durante operação da PM no Morro do Estado, em Niterói

Grande quantidade de drogas e cinco radiotransmissores foram apreendidos - Foto: Divulgação/PMERJ

Grande quantidade de drogas e cinco radiotransmissores foram apreendidos - Foto: Divulgação/PMERJ

Cinco acusados de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos por policiais do 12ºBPM (Niterói) nesta terça-feira (27), durante uma ação na comunidade do Morro do Estado, no Centro de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

De acordo com as informações preliminares do 12º BPM (Niterói), equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foram até a comunidade após receberem informações sobre a presença de indivíduos envolvidos com a venda de entorpecentes. Durante a operação, os policiais dividiram as equipes pelo terreno e conseguiram prender cinco suspeitos.

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Na ação, foram apreendidos uma quantidade ainda não contabilizada de material entorpecente, cinco radiotransmissores e uma balança de precisão, equipamento que pode ser utilizado para pesar drogas.

O caso foi encaminhado à 76ª Delegacia de Polícia (Niterói).

* Em apuração