Mulher gravida é presa ao tentar entrar com cocaína no presidio

Uma mulher foi presa em flagrante após tentar entrar com cocaína no Presídio Nelson Hungria, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, segundo a polícia. Segunda agentes penitenciários responsáveis pela apreensão, a droga estava dentro das partes intimas da mulher, que iria visitar um detento.

A mulher foi detida pelos policiais penais do Grupamento de Portaria Unificada durante a abordagem para conferir os documentos da gestação, os policias perceberam que ela estava nervosa e começaram a fazer perguntas a ela até que ela mesmo admitiu que estava escondendo drogas nas suas partes intimas.

Após admitir que estava com substâncias ilegais, a mulher e o material foram levados para a 34ª Delegacia de Policia (Bangu). Ela foi presa em flagrante por tráfico de drogas e , de acordo com o Seppen, ela está à disposição da Justiça em uma unidade prisional.

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A ocorrência faz parte grupo de Operação Ilícitos, que tem como objetivo impedir a entrada de telefones, drogas e outros materiais proibidos, nas unidades prisionais do estado. Desde de agosto, mais de 1.600 celulares foram resgatados e cerca de 35 kg de drogas foram apreendidas. Dois policiais penais foram detidos tentando facilitar a entrada e tentando ingressar com itens proibidos.