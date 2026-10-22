Operação Illicitus: Polícia Penal prende visitante tentando entrar com drogas no presídio em Bangu

Policiais penais do Grupamento de Portaria Unificada (GPU) prenderam, nessa quarta-feira (21), uma visitante que tentava entrar com cocaína no Presídio Nelson Hungria, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu. A ação é parte da Operação Illicitus, que visa ao combate às facções criminosas no sistema prisional fluminense, bem como a entrada e circulação de materiais proibidos.

A mulher foi flagrada durante procedimento de conferência dos documentos probatórios da gestação, que indicavam 37 semanas. Ao perceberem o nervosismo apresentado, as policiais questionaram e ela admitiu que escondia um invólucro com o material entorpecente nas partes íntimas.

A visitante e o pacote contendo aproximadamente 180 gramas de cocaína foram encaminhados para a 34ª DP (Bangu). A mulher foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e ficará à disposição da Justiça em unidade prisional da Secretaria de Estado de Polícia Penal.

As ações permanentes da Operação Illicitus seguem em andamento. Desde agosto, mais de 1.600 celulares já foram retirados de circulação e mais de 35 quilos de drogas foram apreendidos. Com a prisão desta quarta, chega a 21 o número de visitantes presos. Dois policiais penais também foram flagrados tentando entrar ou facilitando a entrada de materiais proibidos.

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