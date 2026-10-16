Jovem de 19 anos é preso por apologia ao nazismo na Zona Norte do Rio - Foto: Divulgação/Polícia Federal

Jovem de 19 anos é preso por apologia ao nazismo na Zona Norte do Rio - Foto: Divulgação/Polícia Federal

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF), suspeito de fazer apologia ao nazismo e divulgar mensagens discriminatórias na internet. A prisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (16), em Anchieta, na Zona Norte do Rio, durante a Operação Palimpsesto, conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da corporação.

Os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado e recolheram cadernos com desenhos, símbolos, anotações e escritos de exaltação à ideologia nazista. De acordo com a PF, o jovem utilizava diferentes redes sociais e plataformas digitais para publicar e compartilhar conteúdos extremistas e mensagens de caráter discriminatório.

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O jovem e os materiais apreendidos foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro para os procedimentos relativos ao flagrante.

A investigação continua para identificar possíveis conexões do suspeito com outras pessoas, os destinatários dos conteúdos divulgados e eventuais coautores ou colaboradores. O material recolhido durante a busca será analisado no decorrer das apurações.

A Operação Palimpsesto é conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da PF no Rio e tem como objetivo combater a disseminação de discursos de ódio e conteúdos extremistas no ambiente virtual.

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