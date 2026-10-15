Troca de tiros às margens da BR-101 termina com três baleados e farta quantidade de drogas apreendida

Uma ação da Polícia Militar terminou em confronto com criminosos na madrugada desta quinta-feira (15), na BR-101, em Itaboraí. Três suspeitos foram baleados, e os agentes apreenderam armas, munições e drogas.

Segundo a PM, os policiais receberam informações sobre uma possível invasão de integrantes do Comando Vermelho (CV) ao bairro Penedo. Durante o deslocamento para o local, os militares encontraram um grupo de suspeitos armados na rodovia.

Ao desembarcarem da viatura, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram, dando início ao confronto.

Leia também:

Correios passa a aceitar gratuitamente descarte de eletrônicos usados; confira pontos em São Gonçalo



PF prende Márcio Canella, 2º deputado estadual mais votado, e o ex-secretário estadual da Polícia Civil, Marcus Amim



Após a troca de tiros, os agentes vasculharam a região e encontraram oito suspeitos, dos quais três estavam baleados.

Na ação, foram apreendidas três pistolas: duas de calibre 9 mm, sendo uma com a numeração raspada, e uma de calibre .45, também com a numeração suprimida.

Foram encontrados também três carregadores, 19 munições calibre 9mm, 11 munições calibre 45, 135 pinos de cocaína, 165 pedras de crack e uma balança de precisão.