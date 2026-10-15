PF prende Márcio Canella, 2º deputado estadual mais votado, e o ex-secretário estadual da Polícia Civil, Marcus Amim

A Polícia Federal prendeu Márcio Canella (União Brasil), o 2º deputado estadual mais votado e ex-prefeito de Belford Roxo, e também o ex-secretário estadual de Polícia Civil, o delegado Marcus Amim. As prisões aconteceram nesta quinta-feira (15), na Operação Unha e Carne 8.

A PF informou que a intenção é “desarticular uma organização criminosa armada suspeita de utilizar uma rede de postos de combustíveis na Região Metropolitana do Rio de Janeiro como plataforma de lavagem de dinheiro”. “O grupo investigado conta com a participação de agentes públicos e articulação político-institucional”.

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Márcio Canella e Marcus Amim estão sendo investigados pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva e formação de cartel, entre outros delitos.

Prisões determinadas por Alexandre de Moraes

As prisões de Canella, Amim e outros quatro suspeitos foram aprovadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Essa é a sexta etapa da operação Unha e Carne, que aconteceu em julho.

Na época, tanto o ex-prefeito de Belford Roxo, quanto o ex-chefe da Polícia Civil, foram alvos de busca durante uma investigação referente a 96 postos de combustíveis no Grande Rio. Em 6 anos, o suposto esquema de lavagem de dinheiro teria movimentado cerca de R$7,6 bilhões, com a permissão de políticos.

Após a polícia encontrar um fuzil no carro de Canela, o político foi preso no dia 7 de julho. Essa ocorrência resultou na Unha e Carne 7, ocorrida três meses depois, que terminou com a prisão do vereador do Rio de Janeiro, Jorge Canella (União), suspeito de posse irregular de armas de fogo de uso restrito. Vale ressaltar que Jorge e Márcio não são parentes, contudo, o vereador passou a utilizar o sobrenome do padrinho.

Os agentes da PF foram às ruas nesta quinta-feira (15), para cumprir 6 mandados de prisão, além de 16 de busca e apreensão nos municípios: Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Niterói, São Gonçalo, Petrópolis, Angra dos Reis e Armação dos Búzios.

A prisão de Márcio Canella aconteceu em uma residência de um condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, localizado na Zona Sudoeste do Rio.

Além de Canella e Amim, houve outras quatro prisões. Confira o nome de todos os presos da operação Unha e Carne 8:

Christiano Gaspar Fernandes;

Giovanni Gaspar Fernandes;

José Carlos Alves de Souza Júnior;

Márcio Correia de Oliveira (Márcio Canella);

Marcus Vinicius Amim Fernandes;

Pablo Jukia Felix Ferreira (Pablo Russo, inspetor da Polícia Civil).

Outra ação determinada por Moraes, foi o sequestro de bens e valores, além da suspensão da atividade econômica de 112 empresas que estão sendo investigadas no esquema, sendo a grande parte postos de gasolina.

As ações de cumprimento dos mandados em nome dos policiais civis investigados, foi acompanhado pela Corregedoria da Polícia Civil.