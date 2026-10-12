Homem morre após ser baleado num bar em São Gonçalo

A vítima foi socorrida para o Pronto Socorro de São Gonçalo - Foto: Divulgação

A vítima foi socorrida para o Pronto Socorro de São Gonçalo - Foto: Divulgação

Um homem, identificado como Leonardo Lucas Couto Salles de Freitas, morreu após dar entrada no Pronto Socorro de São Gonçalo, com ferimentos de tiros. As primeiras informações afirmam que a vítima estava em um bar no bairro Porto Novo, acompanhado de amigos, quando agentes do Segurança Presente entraram na região atirando.

O homem acabou atingido por uma 'bala perdida'. Ele foi socorrido por um amigo e levado ao Pronto Socorro Central de São Gonçalo, onde não resistiu ao ferimento e morreu.

De acordo com a Polícia Militar, policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para o Pronto de Socorro, após o homem dar entrada na unidade com ferimentos de arma de fogo. Eles acionaram policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, que registraram o caso e investigam as informações.

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Uma testemunha contou aos policiais que a vítima estava em um bar na Rua Carlinda Dutra, no bairro Porto Novo, por volta das 22h, quando policiais militares do Segurança Presente, entraram na comunidade atirando. Um desses disparos atingiu a vítima, que foi socorrida para o Pronto-Socorro Central de São Gonçalo.

A Polícia Civil, em nota, confirmou que a DHNISG foi acionada para o caso e abriu investigação. A nota, no entanto, não confirma a versão passada pelo amigo da vítima. Ainda segundo a Polícia, diligências estão em andamento para apurar os fatos.

A Polícia Militar foi procurada, mas não respondeu os questionamentos até o fechamento da matéria.