Brasileira é presa na Indonésia por transportar cocaína escondida em frascos de xampu
Legislação do país prevê prisão perpétua para crimes relacionados ao tráfico de drogas
Uma brasileira de 36 anos foi presa na Indonésia após agentes de segurança do país encontrarem cerca de quatro quilos de cocaína líquida escondidos em frascos de xampu e outros produtos de higiene pessoal.
A mulher, que não foi identificada, desembarcou na ilha de Bali na terça-feira (6), em um voo vindo do Brasil. Autoridades do país anunciaram nesta segunda (12) que a brasileira poderá ser condenada à prisão perpétua caso seja considerada culpada.
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De acordo com a polícia, a droga estava distribuída em sete frascos e foi descoberta durante uma inspeção na bagagem realizada por agentes da alfândega.
Em depoimento aos investigadores, a brasileira afirmou que recebeu de outro homem, também brasileiro, a proposta de transportar a cocaína até Bali. Ainda segundo ela, o pagamento pelo transporte ilegal seria de US$ 50 mil, o equivalente a aproximadamente R$ 249 mil.
Segundo as autoridades locais, a apreensão está entre as maiores já registradas na ilha envolvendo cocaína em forma líquida. O porta-voz da polícia, Ariasandy, afirmou que as forças de segurança pretendem intensificar o combate ao tráfico de drogas na região.
A Indonésia tem leis rigorosas contra o tráfico de drogas, com penas que podem chegar à prisão perpétua e à morte. Apesar disso, o país não aplica a pena capital há 10 anos. A última vez foi em 2016, quando três nigerianos e um indonésio, envolvidos com este tipo de crime, foram executados.