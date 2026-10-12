Brasileira é presa na Indonésia por transportar cocaína escondida em frascos de xampu

Vista aérea de praia em Bali, na Indonésia. País tem leis rigorosas contra o tráfico de drogas, com penas que podem chegar à prisão perpétua e à morte - Foto: Reprodução/ Tom Fisk/ Pexels

Vista aérea de praia em Bali, na Indonésia. País tem leis rigorosas contra o tráfico de drogas, com penas que podem chegar à prisão perpétua e à morte - Foto: Reprodução/ Tom Fisk/ Pexels

Uma brasileira de 36 anos foi presa na Indonésia após agentes de segurança do país encontrarem cerca de quatro quilos de cocaína líquida escondidos em frascos de xampu e outros produtos de higiene pessoal.

A mulher, que não foi identificada, desembarcou na ilha de Bali na terça-feira (6), em um voo vindo do Brasil. Autoridades do país anunciaram nesta segunda (12) que a brasileira poderá ser condenada à prisão perpétua caso seja considerada culpada.

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De acordo com a polícia, a droga estava distribuída em sete frascos e foi descoberta durante uma inspeção na bagagem realizada por agentes da alfândega.

Em depoimento aos investigadores, a brasileira afirmou que recebeu de outro homem, também brasileiro, a proposta de transportar a cocaína até Bali. Ainda segundo ela, o pagamento pelo transporte ilegal seria de US$ 50 mil, o equivalente a aproximadamente R$ 249 mil.

Segundo as autoridades locais, a apreensão está entre as maiores já registradas na ilha envolvendo cocaína em forma líquida. O porta-voz da polícia, Ariasandy, afirmou que as forças de segurança pretendem intensificar o combate ao tráfico de drogas na região.

A Indonésia tem leis rigorosas contra o tráfico de drogas, com penas que podem chegar à prisão perpétua e à morte. Apesar disso, o país não aplica a pena capital há 10 anos. A última vez foi em 2016, quando três nigerianos e um indonésio, envolvidos com este tipo de crime, foram executados.