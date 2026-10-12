Ex-vereador de Tanguá é encontrado morto em carro capotado sob ponte na BR-101

O ex-vereador de Tanguá Amarildo Henrique do Nascimento, de 59 anos, foi encontrado morto na divisa entre Tanguá e Rio Bonito na tarde deste domingo (11). O corpo estava dentro de um carro capotado, localizado na água, sob uma ponte da BR-101. A vítima estava desaparecida desde a semana passada.

Natural de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, Amarildo se mudou ainda criança para Tanguá. Foi eleito vereador em 2012 pelo Partido Humanista da Solidariedade (PHS) e chegou a ocupar a vice-presidência da Câmara Municipal. Técnico em Contabilidade e Administração, também era servidor público municipal concursado.

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De acordo com familiares, Amarildo foi visto pela última vez entre quinta-feira (8) e sexta-feira (9). Durante as buscas, parentes e amigos divulgaram pedidos de ajuda nas redes sociais. A família também recebeu informações falsas sobre o paradeiro dele e pediu cautela no compartilhamento de notícias.

O veículo foi localizado no fim da tarde de domingo, na Rodovia Governador Mário Covas, no sentido Rio Bonito. Um usuário da rodovia avistou o carro dentro da água, sob a ponte, e percebeu que havia uma pessoa no interior. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender à ocorrência.

A retirada do corpo foi concluída após as 22h, devido à dificuldade de acesso ao local. A identidade de Amarildo foi confirmada na manhã desta segunda-feira (12), após exames periciais.

O caso foi registrado na 119ª Delegacia de Polícia (Rio Bonito). O desaparecimento já era investigado pela 70ª DP (Tanguá), que dará continuidade às apurações.

Até o momento, não há informações conclusivas sobre o que levou o veículo a parar na água. Também não foram apresentados elementos que permitam afirmar se houve participação de terceiros. As circunstâncias da ocorrência serão investigadas.