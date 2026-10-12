Obras de macro e microdrenagem avançam em Neves

Desde a última semana, os trabalhos estão focados na Travessa Professora Lucília Farias, onde está sendo feita a instalação da rede de drenagem - Foto: Divulgação - Luiz Carvalho

Desde a última semana, os trabalhos estão focados na Travessa Professora Lucília Farias, onde está sendo feita a instalação da rede de drenagem - Foto: Divulgação - Luiz Carvalho

Neves está passando por uma verdadeira mudança com as obras de macro e microdrenagem feitas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo, com foco no combate aos alagamentos, problema crônico que assola o bairro há décadas. Desde a última semana, os trabalhos estão focados na Travessa Professora Lucília Farias, onde está sendo feita a instalação da rede de drenagem.

O projeto inclui intervenções de macro e microdrenagem, além de pavimentação, sinalização viária, urbanização (calçadas e paisagismo), canalização e o desassoreamento de canais que desembocam no Rio Brandoas, com deságue final na Baía de Guanabara. O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), responsável pela captação de recursos junto ao governo federal.

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As obras irão beneficiar mais de 12 mil pessoas e prometem auxiliar no escoamento das águas para a Baía, reduzindo riscos de enchentes, ampliando a mobilidade urbana e facilitando o transporte de cargas e passageiros, impactando positivamente a economia e a segurança da população. As obras têm prazo de conclusão de 30 meses.

O bairro de Neves, que fica abaixo do nível do mar, é conhecido por alagamentos nos períodos de chuva, problema histórico que é agravado pelas mudanças climáticas. Além de Neves, as intervenções prometem beneficiar indiretamente bairros vizinhos, como Vila Lage, Covanca e Porto Velho.

Augusto Pacheco, de 75 anos, mora no bairro de Neves há 50 anos e está vendo, pela primeira vez, uma obra de drenagem na frente de sua casa.

“Aqui sempre alagou, eu mesmo já perdi móveis, tive que fazer a casa mais no alto para melhorar essa situação, como muitos vizinhos. Já reclamei também várias vezes dessa rua e, pela primeira vez, estou vendo resultado. Vai dar uma melhorada, estou na expectativa por essa obra”, disse o aposentado.