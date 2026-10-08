Mulher do casal “Bonnie e Clyde” é presa após cinco anos foragida em Minas Gerais

Na manhã desta quarta-feira (07), policiais militares do Grupo Especializado de Policiamento em Áreas de Risco (GEPAR) da 6ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) realizaram a prisão da foragida da Justiça do Rio de Janeiro, Verônica Soares Moreira Silva Campos, na Rua São Paulo, no Centro de Belo Horizonte/MG. Ela estava no site dos Procurados do Disque Denúncia/RJ (2253-1177) e foi capturada após cinco anos sendo procurada pelas autoridades fluminenses.

Durante a abordagem, “Verônica” apresentou uma identidade falsa. Os policiais desconfiaram do documento apresentado, e após as devidas verificações, confirmaram sua verdadeira identidade e a existência de um mandado de prisão. Os agentes imediatamente contataram o setor dos Procurados do Disque Denúncia, que confirmou a busca pela Justiça do Rio.

Em agosto de 2021, o setor de Procurados, a pedido da 79ª DP (Jurujuba), responsável pelo caso, divulgou um apelo à população solicitando informações que levassem à sua localização. A criminosa, junto com seu parceiro, Adriano Py da Silva Cordeiro, conhecido como Sapatinho, de 34 anos, que havia sido preso em agosto do mesmo ano, no bairro Monjolos, em São Gonçalo, eram acusados de vários roubos na Região Oceânica de Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

O casal era considerado uma ameaça para os moradores da área. Adriano foi identificado pelos investigadores da delegacia como responsável por pelo menos 20 roubos em Niterói e outros no Rio, utilizando violência e, em alguns casos, em parceria com sua companheira Verônica Soares. Em um desses roubos, uma vítima foi levada ao hospital após ser agredida por Adriano, que apontou uma arma para sua cabeça, abriu a porta do carro e arrastou a vítima para fora puxando pelo cabelo. Ele, insatisfeito, golpeou a cabeça da vítima com a arma e ainda a arrastou, segurando-a pelo cabelo, passando com o carro sobre sua perna.

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Devido aos diversos roubos, eles ganharam o apelido de “Bonnie e Clyde”, em referência ao casal americano que ficou famoso por cometer uma série de crimes na região central dos Estados Unidos no fim da década de 1920. Adriano já havia sido preso em flagrante pelo crime de roubo e possui três registros criminais por delitos da mesma natureza. Verônica tem quatro anotações criminais, entre elas, roubo e receptação, e também já foi presa em outra ocasião.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão e depois foi encaminhada a Polícia Judiciária/MG, para as providências cabíveis. Contra ela constava um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Niterói, em razão do crime de Roubo (Art. 157 - CP).

A colaboração da população é muito importante para ajudar as forças de segurança a encontrar criminosos foragidos da Justiça que estejam se escondendo no Rio ou em outros estados do Brasil. Para isso, use o Disque Denúncia do Rio de Janeiro pelo telefone 2253-1177. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Ele garante sigilo total sobre a identidade de quem liga.