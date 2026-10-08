PF investiga esquema de corrupção e lavagem de dinheiro ligado a decisões judiciais em Niterói

Material apreendido durante a "Operação Em Nome do Pai" - Foto: Divulgação

Material apreendido durante a "Operação Em Nome do Pai" - Foto: Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (8), a Polícia Federal deflagrou a Operação “Em Nome do Pai” com o objetivo de apurar possível favorecimento a empresas do ramo imobiliário e de construção civil por meio de decisões judiciais.

Na ação de hoje, policiais federais cumprem seis mandados de busca e apreensão, em endereços localizados no bairro de Icaraí, em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Os mandados foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A investigação teve início a partir de elementos encaminhados pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, provenientes de procedimento administrativo instaurado para apurar conduta de magistrado.

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As decisões judiciais apuradas ocorriam enquanto vantagens indevidas seriam repassadas à família do magistrado por intermédio de imóveis, descontos comerciais excepcionais, pagamentos indiretos, interpostas pessoas e pessoas jurídicas ligadas aos investigados.

Os atos de corrupção investigados ocorreram quando o magistrado ainda exercia suas funções na 1ª instância, mas os atos de lavagem se prolongaram no tempo, permitindo a realização de buscas.

Os fatos, em apuração, podem caracterizar os crimes de organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro.