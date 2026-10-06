Disque Denúncia lança cartaz em prol da prisão de acusado de morte de militar da Marinha

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta terça-feira (06) um cartaz para auxiliar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) do Rio. A meta é obter dados que possibilitem a localização e captura do foragido da justiça Diego de Azeredo Rodrigues, de 38 anos. Ele é, segundo a polícia, o principal suspeito de estar envolvido na morte do militar da Marinha Iago Domingos Cunha. O crime ocorreu na madrugada do dia 14 de junho de 2026, após o término do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, no distrito Parque Tietê, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

No dia do delito, um grupo de amigos estava em um bar situado na Rua Berimbau, Parque Novo Rio, entre entre eles, Iago e sua namorada. Segundo testemunhas, Diego Rodrigues chegou ao local sozinho, aparentando estar embriagado. No interior do bar, houve uma confusão entre ele e integrantes do grupo, com discussão. E logo depois, diante do problema, os amigos decidiram ir para o quintal de uma residência na Rua Mário Belo, no Parque Tietê.

Carnaval 2027: Josi Capucho é a nova musa do Porto da Pedra para o Carnaval 2027

Mendonça dá 24h para remoção de posts sobre Lula e bandeira do Brasil

Cerca de sessenta minutos depois, Diego chegou ao local, portando, segundo testemunhas, uma arma de fogo, A namorada de Iago, perturbada com a presença do invasor com uma arma de fogo no local, onde estavam famílias e uma criança de 2 anos, expressou sua insatisfação, falando primeiramente com o militar. Este, por sua vez, abordou Diego de maneira tranquila, solicitando que guardasse a arma, quando o acusado, segundo testemunhas, respondeu de forma violenta, questionando "você sabe quem eu sou?" e dizendo "quer levar um tiro na cara?", enquanto apontava a arma para os que estavam presentes.

Neste momento, “Diego” e “Iago”, segundo uma das testemunhas, entraram em uma luta corporal. Depois disso, o acusado disparou contra o chão e, em seguida, fez mais disparos, atingindo a namorada de Iago que estava perto, tentando afastá-lo da trajetória dos tiros. O militar acabou atingindo no tórax. As vítimas receberam ajuda de pessoas que estavam no local e foram levadas para a UPA do Parque Lafaiete, onde Iago morreu, após passar por duas paradas cardiorrespiratórias. Sua namorada foi levada ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, onde passou por uma cirurgia reparadora devido a uma lesão nos dedos da mão afetada, com risco de perda parcial dos movimentos.

Diego permanece foragido e a Delegacia de Homicídios da Baixada (DHBF) diz que a ajuda da população é muito importante para ajudar a polícia a encontrá-lo. Para isso, o Disque Denúncia do Rio de Janeiro disponibiliza o telefone 2253-1177. O serviço funciona 24 horas por dia. Ele atende todos os dias da semana. Quem liga tem a identidade mantida em sigilo total.

Também é possível enviar informações:

pelo aplicativo do Disque Denúncia RJ ou

pelo WhatsApp Anonimizado /DD: (021) 2253-1177. Esta é uma técnica que remove ou muda detalhes que podem identificar a pessoa que faz a denúncia.