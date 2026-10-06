Carnaval 2027: Josi Capucho é a nova musa do Porto da Pedra para o Carnaval 2027

A nova musa mantém o título de Miss Distrito Federal e concorre ao Miss Brasil 2027 - Foto: Divulgação/GRES Porto da Pedra

A nova musa mantém o título de Miss Distrito Federal e concorre ao Miss Brasil 2027 - Foto: Divulgação/GRES Porto da Pedra

Josi Capucho é a nova musa do Unidos do Porto da Pedra para o Carnaval 2027. Miss Distrito Federal, engenheira civil e empresária, ela chega ao Tigre para fazer sua estreia no Carnaval carioca.

“Estou muito feliz com esse convite. O Porto da Pedra tem uma história muito bonita e quero viver de perto cada momento até chegar à Avenida. É uma responsabilidade e uma alegria enorme representar o Tigre”, afirma Josi.

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A nova musa mantém o título de Miss Distrito Federal e concorre ao Miss Brasil 2027. Ela também conquistou por dois anos consecutivos o título de Miss Cruzeiro, pelo concurso Copa do Brasil e Brasileirão, e foi reconhecida como Empresária Destaque do Ano em 2025.

"O Porto da Pedra tem uma história muito bonita e quero viver de perto cada momento até chegar à Avenida", declarou a nova musa | Foto: Divulgação/GRES Porto da Pedra

Em 2027, o Porto da Pedra será a terceira escola a desfilar na sexta-feira, 5 de fevereiro, pela Série Ouro, com o enredo “Porto Kalunga”, que celebra a conexão entre Brasil e Angola.