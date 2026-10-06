Homem é internado no Heat, em São Gonçalo após ser encontrado, com marcas de espancamento pelo corpo, na BR-101

Um homem de 35 anos, foi internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, na tarde dessa terça-feira (6), após ser encontrado ferido, por volta de 15h30, às margens da Rodovia BR-101, na altura do Jardim Catarina. Com sinais de ter sofrido agressões físicas, com marcas de espancamento pelo corpo, ele foi localizado por populares após ter sido jogado de um carro de passeio. Ao lado da vítima, foram encontrados vários cartões de crédito.

Com base em informações passadas por populares, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi ao local e acionou equipes de socorro da Concessionária Arteris, responsável pela concessão na Rodovia BR-101. O homem foi levado ao Setor de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres, onde permanece internado.

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