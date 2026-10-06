Quadrilha que furtava carros de luxo é presa na Barra da Tijuca; veja como agia

Policiais civis da 16ª (Barra da Tijuca) prenderam, nesta segunda-feira (05/10), três integrantes de uma quadrilha especializada em furtos de veículos de luxo na Zona Sudoeste e Sul do Rio. Eles foram localizados na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio.

De acordo com as investigações, os homens integram uma quadrilha que atua principalmente na Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e em bairros da Zona Sul do Rio. Conforme apurado, os bandidos percorrerem as ruas dessas regiões procurando automóveis de alto valor comercial e, após escolherem o alvo, utilizam ferramentas e equipamentos eletrônicos para subtraí-los.

Segundo os agentes, depois de serem furtados, os veículos eram levados para Comunidade da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte do Rio, de onde os bandidos são oriundos, com o objetivo de serem ocultados com apoio da facção criminosa local. As investigações também apontaram que o grupo criminoso foi responsável pelo furto de um veículo na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, no dia 25 de setembro deste ano.

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Na ocasião, também foram levados um telefone e um notebook funcionais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, além de duas pistolas que estavam no veículo. Os itens e o veículo foram levados para a Comunidade da Serrinha e os bandidos receberam o pagamento de R$8 mil de um traficante local pelo serviço. Após trabalhos de inteligência da unidade e com apoio de câmeras municipais, agentes identificaram um veículo utilizado na ação criminosa, localizando os bandidos envolvidos no crime.

Conforme apurado pela 16ª DP, o trio realizaria um novo furto, nesta segunda, na região do Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca. Diante dos fatos, agentes agiram de forma imediata e procederam ao endereço. Na abordagem, os policiais apreenderam ferramentas utilizadas para abrir veículos e um equipamento eletrônico empregado na programação de chaves veiculares. Eles foram presos em flagrante por associação criminosa.

As investigações continuam para localizar e prender todos os envolvidos no esquema criminoso.