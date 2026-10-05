Polícia Civil prende chefe do tráfico do Comando Vermelho, 'Malandrex' na Zona Oeste

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam, neste domingo (04), Jhon Vitor Do Nascimento Araujo, conhecido como “Malandrex”, apontado como das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) na comunidade César Maia, em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio. Ele foi localizado no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, após desembarcar de um voo nacional.

De acordo com as investigações, o criminoso exercia posição de liderança na comunidade e era responsável pelo tráfico de drogas e extorsões promovidos pelo Comando Vermelho.

Ainda conforme apurado, o bandido utilizava a estrutura armada da organização criminosa para impor regras e constranger moradores, praticando exploração econômica da população.

Após trabalhos de inteligência e monitoramento da unidade, com base no cruzamento de dados e análise de informações do Setor de Inteligência, os agentes realizaram o monitoramento de possíveis rotas e localizaram o criminoso no momento em que ele desembarcou no estado do Rio. Ele foi autuado em flagrante por associação para o tráfico.

Leia também:

Vestibular Uerj 2027: Últimos dias de inscrições para o Exame Discursivo

Saquarema Beer Fest promete animar a cidade com opções de lazer para toda a família