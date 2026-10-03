Operação Illicitus: Polícia Penal RJ impede entrada de drogas em presídio e prende visitante

A Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen) prendeu uma visitante que tentava ingressar com maconha no Presídio Evaristo de Moraes, em São Cristóvão. A droga estava escondida nas costuras de uma jaqueta que Renata Cavalcanti Belota usava. A ação é parte da Operação Illicitus e ocorreu nesta sexta-feira (02).

O material foi flagrado durante revista realizada por policiais penais, na entrada da unidade. A mulher e o entorpecente foram encaminhados à 17ª DP (São Cristóvão). Ela foi autuada em flagrante e ficará à disposição da Justiça em estabelecimento prisional da Seppen.

A Operação Illicitus visa ao combate permanente de organizações criminosas no sistema prisional fluminense, bem como a entrada e circulação de materiais proibidos. Desde agosto, 1.268 celulares foram retirados de circulação e cerca de 30 quilos de drogas, além de outras apreensões. No mesmo período, 13 visitantes foram presos tentando ingressar com itens ilícitos. Dois policiais penais também foram flagrados.

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A Polícia Penal reconhece a importância dessas ações para o enfraquecimento do crime organizado, em prol da segurança da população, e reforça o seu compromisso com a transparência pública, operando sob o controle da legalidade para garantir a ordem do sistema prisional fluminense.