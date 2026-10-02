Criança de 10 anos é atacada com faca ao tentar defender a mãe em Cabo Frio

Companheiro da mulher, de 33 anos, foi detido após o ataque; vítimas foram levadas para o Hospital Central de Emergências - Foto: Divulgação

Companheiro da mulher, de 33 anos, foi detido após o ataque; vítimas foram levadas para o Hospital Central de Emergências - Foto: Divulgação

Uma mulher, de 27 anos, e a filha dela, de 10, foram feridas a facadas durante um episódio de violência doméstica na última quinta-feira (1º), no bairro Ogiva, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O companheiro da mulher, de 33 anos, foi detido e levado para a delegacia.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 4h07. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram a criança abalada. Aos policiais, ela teria contado que o companheiro da mãe havia atacado as duas.

Segundo o relato registrado pela PM, a mulher dormia quando foi surpreendida pelo companheiro, que teria iniciado as agressões com uma faca. A menina tentou intervir para defender a mãe e também acabou atingida.

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As duas receberam os primeiros atendimentos de equipes do Corpo de Bombeiros e foram encaminhadas ao Hospital Central de Emergências (HCE), em Cabo Frio.

O homem foi conduzido para a delegacia, onde o caso foi registrado como tentativa de feminicídio. Até a última atualização, não havia informações divulgadas sobre o estado de saúde das vítimas.