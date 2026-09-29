Operação mira controle ilegal de internet por traficantes de drogas em Búzios e Cabo Frio

De acordo com o comando da Polícia Militar, a operação foi deflagrada após denúncias de moradores sobre a imposição de serviços de internet - Foto: Divulgação/Polícia Militar do RJ

De acordo com o comando da Polícia Militar, a operação foi deflagrada após denúncias de moradores sobre a imposição de serviços de internet - Foto: Divulgação/Polícia Militar do RJ

Uma operação conjunta contra o controle ilegal de serviços de internet por grupos criminosos mobilizou as forças de segurança nesta terça-feira na Região dos Lagos. A Operação Rede Criminosa cumpriu mandados de prisão e de busa e apreensão no bairro da Rasa, em Armação dos Búzios, e na localidade de Maria Joaquina, em Cabo Frio.

A ação reuniu agentes das polícias Civil e Militar, do Ministério Público, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), da Enel e das prefeituras. O objetivo é identificar empresas de internet que estariam ligadas ao crime organizado, interromper a atuação irregular e permitir a retomada dos serviços das operadoras afetadas.

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Durante uma das diligências, no Alto da Rasa, em Búzios, os agentes encontraram um imóvel que seria utilizado como ponto de distribuição de internet para moradores da região.

No local, foram apreendidos 22 roteadores Wi-Fi, três rolos de fibra óptica, uma máquina de fusão de fibra óptica, um terminal de linha óptica (OLT), um extensor de sinal, um distribuidor interno óptico (DIO), duas caixas de terminação óptica (CTO) e um banner de divulgação do serviço.

Segundo o registro policial, os equipamentos seriam de diferentes empresas. Um técnico da I-Systems esteve no imóvel e identificou materiais pertencentes à companhia que, segundo ele, não teriam sido fornecidos de forma legal. A constatação aumentou a suspeita de que os equipamentos poderiam ter origem ilícita.

A quantidade total de materiais apreendidos durante a operação ainda estava sendo contabilizada pelas autoridades.

De acordo com o comando da Polícia Militar, a operação foi deflagrada após denúncias de moradores sobre a imposição de serviços de internet. A corporação informou ainda que novas ações deverão ser realizadas em outras localidades onde houver relatos de práticas semelhantes.

O material recolhido no Alto da Rasa foi levado para a 127ª Delegacia de Polícia de Búzios, onde será analisado e deverá passar por perícia para ajudar na investigação sobre a procedência dos equipamentos e a possível atuação de grupos criminosos no controle do serviço.