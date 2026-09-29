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Guarda Municipal de São Gonçalo faz ação em alusão ao Setembro Amarelo

Palestra para agentes da corporação foi parceria com Centro de Valorização da Vida

relogio min de leitura | Redação
Ação aconteceu na sede da Secretaria de Ordem Pública, no bairro Estrela do Norte
Ação aconteceu na sede da Secretaria de Ordem Pública, no bairro Estrela do Norte -

Na manhã desta terça-feira (29), agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo participaram de uma palestra em alusão ao Setembro Amarelo, com o tema “De Pessoa para Pessoa”, na sede da Secretaria de Ordem Pública, no bairro Estrela do Norte. A ação foi realizada pelo Centro de Formação e Instrução (CFI) da Guarda Municipal, em parceria com a ONG Centro de Valorização da Vida (CVV).

“Cuidar de quem cuida e protege a população também é uma responsabilidade da instituição. Precisamos fortalecer a prevenção, a escuta e o acolhimento, mostrando aos nossos servidores que pedir ajuda também é uma forma de cuidado e valorização da vida”, afirmou Rejane Santos, diretora do CFI.

Ministrada pelo voluntário do CVV, Gerson Bento, a palestra abordou a importância da escuta, do acolhimento, do autocuidado e da busca por ajuda. A iniciativa também buscou promover uma reflexão sobre a saúde mental dos profissionais da segurança pública, especialmente diante das responsabilidades inerentes à atividade e ao serviço armado.

Imagem ilustrativa da imagem Guarda Municipal de São Gonçalo faz ação em alusão ao Setembro Amarelo

“Cuidar do lado emocional é muito importante para todas as pessoas. E vocês, que vão para as ruas, cuidam de tanta gente, precisam também olhar para si. Infelizmente, o suicídio é algo que acontece. Compartilhando um pouco do meu trabalho no CVV, espero que vocês possam refletir sobre a necessidade do autocuidado”, destacou o palestrante.

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Tags:

autocuidado Cuidado Emocional guarda municipal prevençao ao suicídio saúde mental Setembro amarelo

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