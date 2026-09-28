Homem é preso após matar ex-companheira dentro de igreja

O ex-companheiro de Jocilerne Oliveira, de 49 anos, foi preso após a mulher ser morta a tiros dentro de uma igreja evangélica em Cambuci, no Noroeste Fluminense. O crime aconteceu na noite da última sexta-feira (25), no distrito de Três Irmãos. Segundo a Polícia Militar, o homem invadiu o templo e atirou contra a vítima.

Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua) foram acionados após relatos de disparos dentro da igreja. Ao chegarem ao local, encontraram Jocilerne já sem vida, com um tiro na cabeça. O óbito foi confirmado por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

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Após o crime, os agentes iniciaram buscas pelo suspeito e o localizaram em Aperibé. Ele estava em uma motocicleta e foi levado para a delegacia, onde acabou preso em flagrante pelo crime de feminicídio.

A PM apreendeu durante a ocorrência a motocicleta utilizada pelo suspeito, um capacete, dois casacos e um celular. O corpo de Jocilerne foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Santo Antônio de Pádua.

De acordo com a Polícia Civil, após a prisão em flagrante, o caso foi encaminhado à Justiça.