Homem é preso após esfaquear mulher dentro de igreja em Maricá

Um homem suspeito de esfaquear uma mulher de 55 anos, dentro de uma igreja no Centro de Maricá, foi preso em flagrante pela Guarda Municipal, na noite desta quinta-feira (24). O ataque aconteceu por volta das 18h16, em um templo localizado na Rua Álvares de Castro, em frente à sede da Prefeitura.

De acordo com as informações sobre o caso, o homem não conhecia a vítima. Ele entrou na igreja, sentou-se atrás da mulher e, pouco depois, anunciou que iria matá-la. Em seguida, atacou a vítima com uma faca, atingindo a região do tórax e o ombro esquerdo.

Durante a agressão, o suspeito teria gritado frases como “Mulher que não me aceita eu mato”. Após o ataque, ele deixou o local e seguiu em direção à Rodoviária de Maricá.

Leia também:

Caixa libera dinheiro de antigo fundo PIS/Pasep; veja como sacar

Prefeitura de SG realizará interdições no trânsito para 2º Passeio Ciclístico do MUVI neste domingo (27)

Na tentativa de escapar, o homem embarcou em um ônibus do sistema municipal, conhecido como “Vermelhinho”. O deslocamento do coletivo passou a ser acompanhado pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), por meio das câmeras de monitoramento instaladas na cidade.

Com o acompanhamento em tempo real, agentes conseguiram identificar a localização do veículo. O suspeito foi interceptado na altura do bairro São José do Imbassaí. Segundo as informações divulgadas sobre a ocorrência, ele resistiu à abordagem antes de ser detido.

Após a prisão, o homem foi encaminhado para a 82ª Delegacia de Polícia (Maricá), onde o caso foi registrado e será investigado.

A mulher foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal. Ela sofreu uma perfuração na região do tórax, com lesão no pulmão, mas permaneceu estável e fora de risco de morte.