Prefeitura de SG realizará interdições no trânsito para 2º Passeio Ciclístico do MUVI neste domingo (27)
Percurso vai do Alcântara até o Clube Mauá, no Centro
A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo fará alterações no trânsito para a realização do 2º Passeio Ciclístico do MUVI, que acontecerá neste domingo (27), além de promover a segurança dos participantes do evento. Com a concentração do passeio prevista para às 7h na Rua Elvis Presley, no Alcântara, a primeira interdição do percurso será feita nas proximidades da região a partir das 6h. O passeio será realizado até o Clube Mauá, no Centro.
O percurso segue pela Rua Elvis Presley, passando pela ciclovia do MUVI, pela nova via Avenida Novos Rumos e pela Avenida Presidente Kennedy, até a chegada ao Clube Mauá, no Centro, totalizando 4,3 quilômetros. Durante o evento, agentes da Guarda Municipal e da Secretaria estarão pelas ruas, realizando as interdições nas vias progressivamente, seguindo o deslocamento dos participantes do passeio.
A liberação das vias também será feita de forma progressiva, garantindo a segurança viária.
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