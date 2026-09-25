Prefeitura de SG realizará interdições no trânsito para 2º Passeio Ciclístico do MUVI neste domingo (27)

O percurso segue pela Rua Elvis Presley, passando pela ciclovia do MUVI, pela nova via Avenida Novos Rumos e pela Avenida Presidente Kennedy, até a chegada ao Clube Mauá, no Centro - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

O percurso segue pela Rua Elvis Presley, passando pela ciclovia do MUVI, pela nova via Avenida Novos Rumos e pela Avenida Presidente Kennedy, até a chegada ao Clube Mauá, no Centro - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo fará alterações no trânsito para a realização do 2º Passeio Ciclístico do MUVI, que acontecerá neste domingo (27), além de promover a segurança dos participantes do evento. Com a concentração do passeio prevista para às 7h na Rua Elvis Presley, no Alcântara, a primeira interdição do percurso será feita nas proximidades da região a partir das 6h. O passeio será realizado até o Clube Mauá, no Centro.

O percurso segue pela Rua Elvis Presley, passando pela ciclovia do MUVI, pela nova via Avenida Novos Rumos e pela Avenida Presidente Kennedy, até a chegada ao Clube Mauá, no Centro, totalizando 4,3 quilômetros. Durante o evento, agentes da Guarda Municipal e da Secretaria estarão pelas ruas, realizando as interdições nas vias progressivamente, seguindo o deslocamento dos participantes do passeio.

A liberação das vias também será feita de forma progressiva, garantindo a segurança viária.

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