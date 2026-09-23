Condenado a 27 anos de prisão é capturado após denúncia no Rio

Policiais Penais da Divisão de Busca e Recaptura (RECAP), equipe “Charlie”, da Secretaria de Estado de Polícia Penal (SEPPEN/RJ), em uma operação coordenada pelo Diretor da Divisão e policiais civis da 25ª DP (Engenho Novo), em ação conjunta entre as equipes, após receber informações fornecidas pela Central Disque Denúncia (2253-1177), os agentes realizaram um levantamento do local e análise prévia de riscos, e seguiram em diligências até a rua Juaruna, em Anchieta, na Zona Norte do Rio, onde conseguiram localizar e prender o criminoso Ernesto Lopes Luiz, conhecido como “Neto”, de 42 anos.

Ernesto foi admitido no Sistema Prisional Fluminense em 18 de novembro de 2009 e possui 8 registros criminais, 5 deles relacionados ao crime de Roubo Majorado; 1 por Receptação; 1 por Tráfico de Drogas, e estava em regime de Prisão Albergue Domiciliar (PAD) com monitoramento eletrônico desde 07 de novembro de 2024.

Ao consultar os sistemas oficiais, foi verificado que havia um mandado de prisão contra ele na modalidade de Regressão de Regime, emitido pela Vara de Execuções Penais (VEP) nos autos do processo de 2011. Devido a indícios de prática de falta grave por parte do apenado, essa regressão de regime foi autorizada. “Neto” cumpre uma pena total de 27 anos, 6 meses e 23 dias pelos crimes mencionados, restando uma pena de 9 anos e 17 dias a serem cumpridos. Importante destacar que ele foi indiciado em nova ocorrência relacionada ao art.24 da lei 11340/06 (Lei Maria da Penha), por descumprimento de uma decisão judicial que concedeu medidas protetivas.

Destaca-se ainda que entre as anotações criminais por roubo, uma ocorreu no dia 03 de setembro de 2010, às 14h20, na Rua Aurélio Alexandre Gasparoni, em Marechal Hermes, onde ele roubou duas vítimas que acabavam de sair de uma agência bancária, subtraindo R$ 1.600,00 e seus pertences. Outra ocorrência foi no dia 03 de novembro de 2010, por volta das 14h30, na Rua João Vicente, bairro Bento Ribeiro, próximo à Agência do Banco Itaú, onde, em companhia de um comparsa não identificado, roubou uma vítima que tinha acabado de retirar R$ 2.000,00 em espécie.

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Diante dos fatos, ele foi levado à 25ª DP (Engenho Novo), onde foram adotadas as medidas cabíveis em relação à prisão, sendo posteriormente encaminhado para uma unidade prisional da SEPPEN RJ, onde já se encontra à disposição da Justiça.

A colaboração da comunidade é fundamental para auxiliar as forças de segurança na captura de criminosos que estão em liberdade de forma ilegal. Se você observar atividades suspeitas ou souber o paradeiro de alguém que desrespeita ordens judiciais ou locais de venda de drogas, pode fazer uma denúncia de forma anônima e segura. Para isso, utilize o Disque Denúncia do Rio de Janeiro pelo telefone 2253-1177. O serviço está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, garantindo sigilo total sobre a identidade do denunciante.

Além disso, é possível enviar informações pelo aplicativo do Disque Denúncia RJ ou pelo WhatsApp Anonimizado /DD: (021) 2253-1177, uma técnica que oculta detalhes que podem identificar a pessoa que faz a denúncia.