'Piu Piu' está foragido: criminoso ligado ao Comando Vermelho é procurado em São Gonçalo

O Disque Denúncia divulgou ontem (14) um cartaz de procurado para ajudar nas investigações da Divisão de Buscas e Recapturas (RECAP) da Secretaria de Estado de Polícia Penal (SEEPENRJ), com o intuito de localizar e prender o criminoso, Daniel Conceição Guedes, conhecido como “Piu Piu”, de 25 anos. Membro da Organização Criminosa Comando Vermelho, ele evadiu-se do sistema prisional desde agosto de 2026, sendo considerado “de alta periculosidade” e é um dos maiores assaltantes de diversos tipos de cargas, que age em regiões de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

“Piu Piu” foi detido pela primeira vez em 23 de novembro de 2020, por volta das 11h30, na RJ 104, próximo ao Bairro Colubandê, em São Gonçalo, quando, mediante ameaça com arma de fogo, roubou 496 pacotes de cigarros, avaliados em aproximadamente R$3.077,00, de um motorista que realizava entregas desse tipo de carga. A vítima estava pilotando sua motocicleta enquanto fazia as entregas, quando “Piu Piu”, em uma motocicleta Honda CB Start vermelha, e usando uma mochila de uma empresa de entrega por aplicativo, emparelhou-se e mostrou uma arma de fogo, forçando o entregador a segui-lo até o Bairro do Anaia Pequeno. Ao chegarem ao local, havia um comparsa de “Piu Piu”, que subtraiu a carga e, em seguida, liberou a vítima. Um mês depois, em dezembro do mesmo ano, sua prisão foi revogada e ele saiu em liberdade devido ao término da prisão temporária.

Após ser libertado, foi preso novamente em outubro de 2021, por policiais do 7º BPM, na Rua Júlio Horta Barbosa, em Boaçu/SG, com informações provenientes do Disque Denúncia. Os policiais, ao receberem informações sobre barricadas e sobre criminosos envolvidos em roubos de cargas na região, se dirigiram ao local e encontraram cerca de cinco bandidos na rua. Durante a tentativa de abordagem, os criminosos dispararam armas de fogo contra os policiais, que revidaram. Três bandidos foram atingidos, incluindo “Piu Piu”, que foi ferido no braço direito e levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). Junto a ele, foi apreendida uma pistola 9MM, 392 gramas de cocaína, 166 gramas de maconha e 03 munições de 9MM. Um menor, L.M.C.S, de 17 anos, que não se feriu, foi encontrado com um rádio transmissor e tinha um mandado de prisão preventiva relacionado a um roubo de uma empresa de cigarros ocorrido em novembro de 2020.

Enquanto cumpria pena em regime semiaberto, recebeu, em julho de 2026, o direito ao benefício na modalidade de Visita Periódica ao Lar (VPL), relativa ao Indulto do Dia dos Pais, em agosto de 2026, mas não retornou à sua unidade prisional desde então. Em decorrência de sua evasão, foi expedido um mandado de prisão pela Vara de Execuções Penais (VEP), sendo o tipo de prisão: Recaptura e a causa do mandado de origem: Mandado de Prisão, por evasão, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo majorado, pelo qual foi condenado a 10 anos de reclusão e, já é considerado um foragido da Justiça.

De acordo com informações levantadas pelo sistema da Secretaria de Estado de Polícia Penal do Rio de Janeiro (SEPPENRJ), até as 23h do dia 14 de setembro, 188 detentos que receberam o benefício da "saidinha" do Dia dos Pais ainda não retornaram às suas unidades prisionais. Estes indivíduos agora são considerados evadidos e estão sendo procurados pelos agentes da Divisão de Busca e Recaptura (RECAP/SEPPEN/RJ).

A colaboração da comunidade é essencial para auxiliar as forças de segurança a localizar criminosos que estão nas ruas de maneira irregular. Se você perceber atividades suspeitas ou souber o paradeiro de alguém que desrespeitou ordens judiciais, pode fazer uma denúncia de forma anônima e segura.

Para isso, utilize o Disque Denúncia do Rio de Janeiro pelo telefone 2253-1177. O serviço está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, e garante total sigilo sobre a identidade do denunciante.

Também é possível enviar informações: pelo aplicativo do Disque Denúncia RJ ou pelo WhatsApp Anonimizado /DD: (021) 2253-1177, uma técnica que oculta detalhes que poderiam identificar quem faz a denúncia.

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