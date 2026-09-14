'Parece um pesadelo que não tem fim': família de motoboy baleado em Icaraí pede justiça
Danilo Jander Francisco Alves, de 25 anos, está internado em estado gravíssimo
“Nenhum trabalhador sai de casa para tomar um tiro na cabeça. Sentimento de revolta.” A frase é de Douglas William Alves, tio de Danilo Jander Francisco Alves, de 25 anos, baleado na cabeça durante uma abordagem de agentes do Segurança Presente, em Icaraí, Niterói, no último sábado (12).
Danilo permanece internado em estado grave, segundo a família. Ele aguarda os resultados de novos exames. O caso deixou parentes e amigos transtornados. “A família está arrasada”, afirmou Douglas.
Leia também:
Manifestação reúne colegas de motoboy baleado por agente do Segurança Presente em Niterói
Violência armada cresce na Baixada Fluminense em agosto
Para Rosane Mathias, tia do jovem, um dos últimos momentos compartilhados por Danilo antes de sair para trabalhar tornou a situação ainda mais dolorosa.
“O último status dele no WhatsApp foi o irmãozinho de cinco anos entregando uma garrafa de café para ele ir trabalhar. Parece um pesadelo que não tem fim”, contou.
Amigo de Danilo, o motoboy Leonardo Pereira afirmou que a categoria está com medo após o episódio. “Temos que trabalhar porque a gente tem família, mas neste momento a gente está com medo. O pessoal tá com medo de ir pra rua trabalhar. A gente sai de dia, mas não sabe se volta”, disse.
Motoboys da região organizam um protesto em apoio a Danilo e em busca de justiça. O ato também teve um momento de oração pela recuperação do jovem.
Segundo Amsterdan Sousa, conhecido como Mister e representante da categoria em Niterói, uma manifestação chegou a ser marcada no Ponto Cem Réis, mas os manifestantes decidiram mudar o local.
“Devido ao número de viaturas, justamente para desmobilizar o ato, a categoria ficou com medo e resolveu recuar. Agora novamente iremos nos juntar aqui em frente ao Azevedo Lima para fazer o nosso protesto e também orar pela vida do Danilo”, afirmou.
De acordo com Mister, Danilo trabalhava atualmente como pizzaiolo, mas já havia sido motoboy, o que também motivou a mobilização da categoria por justiça.
*Sob supervisão de Renata Sena