'Parece um pesadelo que não tem fim': família de motoboy baleado em Icaraí pede justiça

Cartaz "Até quando seu polícia? Queremos resposta" - Foto: Yuri Messias

Cartaz "Até quando seu polícia? Queremos resposta" - Foto: Yuri Messias

“Nenhum trabalhador sai de casa para tomar um tiro na cabeça. Sentimento de revolta.” A frase é de Douglas William Alves, tio de Danilo Jander Francisco Alves, de 25 anos, baleado na cabeça durante uma abordagem de agentes do Segurança Presente, em Icaraí, Niterói, no último sábado (12).

Douglas William, tio de Danilo Jander | Foto: Yuri Messias

Danilo permanece internado em estado grave, segundo a família. Ele aguarda os resultados de novos exames. O caso deixou parentes e amigos transtornados. “A família está arrasada”, afirmou Douglas.

Cartazes para Danilo Jander | Foto: Yuri Messias

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Para Rosane Mathias, tia do jovem, um dos últimos momentos compartilhados por Danilo antes de sair para trabalhar tornou a situação ainda mais dolorosa.

Rosane Mathias, tia de Danilo | Foto: Yuri Messias

“O último status dele no WhatsApp foi o irmãozinho de cinco anos entregando uma garrafa de café para ele ir trabalhar. Parece um pesadelo que não tem fim”, contou.

Rosane Mathias, tia de Danilo | Foto: Yuri Messias

Amigo de Danilo, o motoboy Leonardo Pereira afirmou que a categoria está com medo após o episódio. “Temos que trabalhar porque a gente tem família, mas neste momento a gente está com medo. O pessoal tá com medo de ir pra rua trabalhar. A gente sai de dia, mas não sabe se volta”, disse.

Leonardo Pereira, amigo de Danilo | Foto: Yuri Messias

Motoboys da região organizam um protesto em apoio a Danilo e em busca de justiça. O ato também teve um momento de oração pela recuperação do jovem.

1/10 Cartaz "Até quando seu polícia? Queremos resposta" | Foto: Yuri Messias

2/10 Cartaz "Até quando seu polícia? Queremos resposta" | Foto: Yuri Messias

3/10 Cartaz "Força Danilo" | Foto: Yuri Messias

4/10 Cartaz com o apelido de Danilo "Soneca vive" | Foto: Yuri Messias

5/10 Cartazes para Danilo Jander | Foto: Yuri Messias

6/10 Cartaz com o apelido de Danilo "Soneca vive" | Foto: Yuri Messias

7/10 Cartaz "Todos por Danilo" | Foto: Yuri Messias

8/10 Cartaz "Até quando seu polícia? Queremos resposta" levantado por Leonardo Pereira | Foto: Yuri Messias

9/10 Cartaz "Todos por Danilo" levantado por Mister | Foto: Yuri Messias

10/10 Motoboys reunidos em frente ao hospital Azevedo Lima | Foto: Yuri Messias





















Segundo Amsterdan Sousa, conhecido como Mister e representante da categoria em Niterói, uma manifestação chegou a ser marcada no Ponto Cem Réis, mas os manifestantes decidiram mudar o local.

Mister | Foto: Yuri Messias

“Devido ao número de viaturas, justamente para desmobilizar o ato, a categoria ficou com medo e resolveu recuar. Agora novamente iremos nos juntar aqui em frente ao Azevedo Lima para fazer o nosso protesto e também orar pela vida do Danilo”, afirmou.

De acordo com Mister, Danilo trabalhava atualmente como pizzaiolo, mas já havia sido motoboy, o que também motivou a mobilização da categoria por justiça.

*Sob supervisão de Renata Sena