Manifestação reúne colegas de motoboy baleado por agente do Segurança Presente em Niterói
Protesto acontece em frente ao Hospital Azevedo Lima, onde Danilo permanece internado em estado grave
Uma manifestação acontece no início da tarde desta segunda-feira (14), em frente ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, em Niterói, onde está internado em estado grave Danilo Jander Francisco Alves, de 26 anos. O jovem foi baleado na cabeça durante uma abordagem de agentes do Niterói Presente, na noite do último sábado (12), em Icaraí.
O ato reúne colegas e familiares do jovem, que protestam contra a abordagem que terminou com o disparo. Danilo já trabalhou como motoboy, mas atualmente atua como pizzaiolo.
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O caso aconteceu na Rua Mariz e Barros, em Icaraí. Segundo a Assessoria de Imprensa do Segurança Presente, os agentes tentaram abordar Danilo, que teria desobedecido à ordem de parada e fugido. Durante o cerco, um dos policiais efetuou um disparo que atingiu o jovem na cabeça.
O agente responsável pelo tiro foi preso e encaminhado para uma unidade prisional da corporação. A Corregedoria acompanha a investigação. O policial teria informado a colegas que o tiro foi acidental.
Danilo permanece internado em estado grave.