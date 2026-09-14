Manifestação reúne colegas de motoboy baleado por agente do Segurança Presente em Niterói

Uma manifestação acontece no início da tarde desta segunda-feira (14), em frente ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, em Niterói, onde está internado em estado grave Danilo Jander Francisco Alves, de 26 anos. O jovem foi baleado na cabeça durante uma abordagem de agentes do Niterói Presente, na noite do último sábado (12), em Icaraí.

O ato reúne colegas e familiares do jovem, que protestam contra a abordagem que terminou com o disparo. Danilo já trabalhou como motoboy, mas atualmente atua como pizzaiolo.

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O caso aconteceu na Rua Mariz e Barros, em Icaraí. Segundo a Assessoria de Imprensa do Segurança Presente, os agentes tentaram abordar Danilo, que teria desobedecido à ordem de parada e fugido. Durante o cerco, um dos policiais efetuou um disparo que atingiu o jovem na cabeça.



O agente responsável pelo tiro foi preso e encaminhado para uma unidade prisional da corporação. A Corregedoria acompanha a investigação. O policial teria informado a colegas que o tiro foi acidental.

Danilo permanece internado em estado grave.