Flamengo vence o Corinthians e reassume liderança do Brasileirão

Após sofrer empate no segundo tempo, Flamengo foi premiado com gol no fim do jogo, premiando entrega e boa atuação - Foto: Gilvan de Souza/CR Flamengo

Após sofrer empate no segundo tempo, Flamengo foi premiado com gol no fim do jogo, premiando entrega e boa atuação - Foto: Gilvan de Souza/CR Flamengo

Com o apoio da Nação, o Flamengo reassumiu o topo do Brasileirão! Mais de 70 mil torcedores lotaram o Maracanã e acompanharam a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, neste domingo (13), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após dominar boa parte da partida, o clube carioca abriu o placar com Lucas Paquetá, sofreu o empate no segundo tempo, mas não deixou de buscar o resultado e foi premiado aos 43 minutos, quando Bruno Henrique marcou de cabeça para garantir a vitória e recolocar o Rubro-Negro na liderança, agora com 57 pontos.

O jogo

Nos primeiros movimentos da partida, o Flamengo tinha amplo domínio da posse de bola e trocava passes no campo ofensivo em busca de espaços na defesa do Corinthians, que permanecia compactada atrás. Aos 21 minutos, o time rubro-negro teve a primeira grande chance. Plata cruzou na área, e Pedro tocou de peito para boa defesa de Hugo Souza. No rebote, Ayrton Lucas bateu para o gol, mas João Pedro salvou em cima da linha.

O Flamengo seguiu pressionando e criando oportunidades para abrir o marcador. Aos 29 minutos, Léo Ortiz cruzou na área, Arrascaeta ajeitou de peito e Pedro chegou batendo de primeira. Hugo Souza fez outra boa defesa e, no rebote, o camisa 10 chutou em cima da marcação, ganhando o escanteio. Pouco depois, Samuel Lino recebeu pelo lado esquerdo, carregou para dentro da área e bateu colocado, mas a bola passou ao lado da meta.

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O Corinthians, por sua vez, encontrava dificuldades para construir suas jogadas ofensivas e permanecia recuado, concentrado na defesa. Já nos acréscimos, Gui Negão saiu jogando errado, e Varela bateu de canhota, mas mandou para fora.

Aos 43 minutos, Jorginho encontrou Joaquín Freitas, que cruzou na medida para Bruno Henrique subir mais alto que a marcação e cabecear para o fundo das redes: 2 a 1 | Foto: Gilvan de Souza/CR Flamengo

Com amplo domínio da posse de bola e diversas oportunidades criadas, o Flamengo não conseguiu transformar a superioridade em gol e foi para o intervalo com o placar em branco.

Logo no início do segundo tempo, o Mengão continuou insistindo e abriu o placar aos dois minutos. Arrascaeta cobrou escanteio, Hugo Souza saiu para afastar a bola, e Paquetá aproveitou a sobra para dominar e encher o pé, estufando as redes do Maracanã: 1 a 0.

Em vantagem, o Rubro-Negro seguiu controlando as ações e administrando a posse de bola. Após a entrada de quatro titulares, porém, o Corinthians conseguiu chegar ao empate. Breno Bidon tabelou com Garro e tocou para Gui Negão, que completou para as redes: 1 a 1.

Na reta final, Leonardo Jardim promoveu alterações para buscar o gol da vitória. Bruno Henrique, Carrascal, Jorginho, Alex Sandro e Joaquín Freitas entraram em campo e deram novo gás à equipe rubro-negra.

As mudanças surtiram efeito. Aos 43 minutos, Jorginho encontrou Joaquín Freitas, que cruzou na medida para Bruno Henrique subir mais alto que a marcação e cabecear para o fundo das redes: 2 a 1. O gol teve um significado ainda mais especial para o camisa 27, que disputou seu jogo de número 200 pelo Flamengo no Maracanã.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 57 pontos e retomou a liderança do Brasileirão. Mais uma vez, a Nação fez a diferença nas arquibancadas do Maraca, com mais de 70 mil torcedores presentes para empurrar o Mengão em busca de mais um triunfo.

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Erick Pulgar, Lucas Paquetá (Joaquín Freitas) e Arrascaeta (Jorginho); Plata (Carrascal), Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique).

Técnico: Leonardo Jardim.

Corinthians

Hugo Souza; Milans (Matheuzinho), Iago Machado, João Pedro e Angileri (Matheus Bidu); Raniele, Matheus Pereira (Garro), Charles (Breno Bidon), Lingard e Dieguinho (Kaio César); Gui Negão.

Técnico: Fernando Diniz.

Agenda da semana

O Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira (17) para enfrentar o Independiente del Valle, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores.