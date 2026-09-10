Homem é preso após esfaquear idoso em hotel de Niterói

Um homem foi preso nesta quinta-feira (10), acusado por esfaquear um idoso dentro de um hotel no Centro de Niterói. O crime aconteceu na terça-feira (08).

Agentes da 76ªDP (Niterói) identificaram e prenderam o suspeito. A equipe de investigação conseguiu identificar também a vítima e uma testemunha durante a busca, além de obter uma gravação que registra toda a dinâmica do crime. Segundo a Polícia Civil, os PMs que estiveram inicialmente na ocorrência não conseguiram identificar os envolvidos.

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A vítima precisou ser socorrida em razão da gravidade dos ferimentos. O Corpo de Bombeiros realizou o atendimento e a encaminhou ao Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. Durante as diligências, a 76ª DP recebeu a informação de que um homem havia comparecido à 72ª DP (Mutuá), em São Gonçalo, e afirmado ter golpeado com várias facadas uma pessoa no Centro de Niterói.

Policiais civis da 76ª DP foram até a unidade para constatar a veracidade da informação. Ao confrontarem a identificação do homem com os dados coletados na investigação do crime e com as imagens obtidas, os agentes constataram que se tratava do autor do crime.