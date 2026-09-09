Brasília será palco da primeira final única da Copa do Brasil

A escolha de Brasília levou em consideração a estrutura da capital federal para receber torcedores de diferentes regiões - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A escolha de Brasília levou em consideração a estrutura da capital federal para receber torcedores de diferentes regiões - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Copa do Brasil 2026 terá sua primeira final em jogo único disputada em Brasília. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai anunciar oficialmente nesta quinta-feira (10) o Estádio Mané Garrincha como palco da decisão, marcada para 6 de dezembro.

A definição marca uma mudança histórica na competição. Em 38 edições da Copa do Brasil, esta será a primeira vez que o título será decidido em apenas uma partida. A CBF havia anunciado a adoção do novo formato no fim do ano passado.

Quatro clubes continuam na disputa pelo troféu: Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras e Vasco. As semifinais serão formadas por Atlético-MG x Grêmio e Palmeiras x Vasco. O sorteio dos mandos de campo dos confrontos também está marcado para esta quinta-feira, às 11h, na sede da CBF.

A escolha de Brasília levou em consideração a estrutura da capital federal para receber torcedores de diferentes regiões. O governo do Distrito Federal havia enviado, em agosto, um ofício à CBF oferecendo o Mané Garrincha como possível sede da decisão e destacou a rede hoteleira e os acessos rodoviários e aéreos da cidade.

O Mané Garrincha já tem experiência em receber decisões nacionais em jogo único. Desde 2020, o estádio foi escolhido pela CBF para sediar quatro finais da Supercopa do Brasil, incluindo a edição de 2026, vencida pelo Corinthians.