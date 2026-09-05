Guardas detêm homem vendendo cigarros eletrônicos no entorno da Cidade do Rock

Guardas municipais do Grupamento de Operações Especiais (GOE) prenderam em flagrante, na noite dessa sexta-feira (04), um homem que estava vendendo cigarros eletrônicos na Avenida Abelardo Bueno, nas imediações do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste. Os agentes integravam a operação especial da Guarda Municipal para o Rock in Rio.

Após o flagrante, o suspeito chegou a resistir a abordagem da equipe, mas foi detido e conduzido para a 16ª DP (Barra da Tijuca), onde a ocorrência foi registrada como contrabando. A venda desse tipo de produto é proibida no Brasil. O material ficou apreendido junto com outros objetos que estavam com o suspeito.

Além da prisão, as equipes da Guarda Municipal que atuaram na noite de sexta-feira com foco no ordenamento do trânsito aplicaram 440 multas por diversos tipos de infração no entorno do festival de música e nas áreas adjacentes.

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A operação especial da GM-Rio em apoio ao Rock in Rio está acontecendo desde o dia 1º de setembro, com foco na segurança urbana e viária, e vai até o dia 18. Serão mais de 4.700 guardas empregados em toda a operação, sendo mais de 400 por dia no entorno e adjacências da Cidade do Rock. As equipes estão realizando ações preventivas de patrulhamento para coibir delitos e auxiliar a população e também estão operando os bloqueios viários, além de orientar a travessia segura de pedestres e promover a fluidez.

A operação também contempla os principais pontos de entrada da cidade e áreas turísticas, contando com emprego de mais de 1.300 guardas atuando nesses pontos até o dia 18. As ações acontecem sem prejuízo às ações de rotina na cidade. Durante essas ações, a GM-Rio também registrou a condução de um motociclista para delegacia após flagrante de condução do veículo sem as placas de identificação no Leblon, na Zona Sul da cidade.